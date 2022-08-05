القسام تنعى القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري

رام الله - دنيا الوطننعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري الذي استشهد اليوم الجمعة، في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية وسط مدينة غزة.وقالت الكتائب: "بكل آيات الجهاد والعز تنعى كتائب الشهيد عز الدين القسام، الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء العدوان على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وعلى رأسهم القائد في سرايا القدس الشهيد المجاهد تيسير الجعبري "(محمود) وإخوانه".وشددت على أن "دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا لن تذهب هدراً وستكون لعنة على الاحتلال بإذن الله".هذا واستشهد ثمانية مواطنين، مساء اليوم، عقب استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة.ووفق حصيلة وزارة الصحة بغزة، فإنه من بين الشهداء طفلة تبلغ من العمر (خمس سنوات)، فيما أصيب 44 مواطن جراء القصف الإسرائيلي على غزة.هذا وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، غارتين على شقةسكنية في برج فلسطين بشارع الوحدة وسط مدينة غزة، وأخرى على مرصد للمقاومة شمال القطاع.