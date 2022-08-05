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شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة تصدر تصريحاً بشأن العدوان الإسرائيلي

"الداخلية" بغزة تصدر تصريحاً بشأن العدوان الإسرائيلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال نفذ عدداً من الغارات، استهدفت مناطق مختلفة في عدة محافظات بقطاع غزة.

وأضافت: بأن الشرطة والدفاع المدني والأجهزة الأمنية، اتخذت إجراءاتها للتعامل مع العدوان الإسرائيلي، وتقوم بواجبها في مساندة أبناء شعبنا، وبهذا الصدد نهيب بالمواطنين الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية، والحذر من تداول الشائعات.

هذا واستشهد ثمانية مواطنين بينهم طفلة تبلغ من العمر (خمس سنوات)، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، مساء اليوم. 

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