"الداخلية" بغزة تصدر تصريحاً بشأن العدوان الإسرائيلي

وأضافت: بأن الشرطة والدفاع المدني والأجهزة الأمنية، اتخذت إجراءاتها للتعامل مع العدوان الإسرائيلي، وتقوم بواجبها في مساندة أبناء شعبنا، وبهذا الصدد نهيب بالمواطنين الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية، والحذر من تداول الشائعات.





هذا واستشهد ثمانية مواطنين بينهم طفلة تبلغ من العمر (خمس سنوات)، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، مساء اليوم.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الجمعة، إن جيش الاحتلال نفذ عدداً من الغارات، استهدفت مناطق مختلفة في عدة محافظات بقطاع غزة.