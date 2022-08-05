معروف: رفع درجة الجهوزية في كافة المؤسسات الرسمية بغزة

أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الجمعة، عن رفع درجة الجهوزية لدى كافة المؤسسات الرسمية بالقطاع.

جاء ذلك، عقب إطلاق الاحتلال الإسرائيلي، عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق)، ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وقال معروف في تصريح وصل "دنيا الوطن": إنه "في ضوء العدوان على شعبنا، تم رفع درجة الجهوزية والاستعداد لدى كافة المؤسسات الرسمية".



واختتم معروف: "نهيب بنشطائنا عدم النقل عن وسائل إعلام العدو، وترك الأمر للمختصين في وسائل الإعلام، الذين يدققون في رواية المحتل"، مطالبًا الجميع بعدم التهافت في النشر وتحري المعلومات من مصادرها الرسمية، سواء الطبية أو الميدانية.

وتابع: "توجهنا بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الاعتداء الاحتلالي الغاشم، بما يضمن استمرار أداء الخدمات لأبناء شعبنا".