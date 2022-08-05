النخالة: الاحتلال من بدأ المعركة ومن يبدأها لا يعرف كيف ينهيها

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، إن "الآن اللحظة حرجة وحاسمة والثبات في الميدان هو الأولوية القصوى لقوى المقاومة".وأضاف في تصريح عبر قناة (الميادين)، أن "العدو من بدأ المعركة ومن يبدأ المعركة لا يعرف كيف ينهيها وعليه ان يتوقع ردنا القوي والحاسم على هذا العدوان والأيام بيننا"، مشيراً إلى أنه "سيترتب على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية مسؤوليات أكثر من أي وقت مضى".وقال النخالة: "أخاطب كل المقاتلين من كافة القى الفلسطينية وعلى رأسهم فتح أن يقوموا بواجباتهم في مواجهة هذا العدوان سواء موجودون في غزة أو الضفة الغربية".وشدد على أن "المطلوب من حلفائنا التأييد والمساندة والتضامن لكن المطالب بالقتال هو الشعب الفلسطيني".وقال النخالة: "نحن ذاهبون للقتال ونسأل الله التوفيق للمجاهدين وسيقع الألم على الإسرائيليين، وسرايا القدس ستكون مع كل فصائل المقاومة موحدة في مواجهة العدوانلا خطوط حمراء لهذه المعركة وأعلنها أمام الشعب الفلسطيني وستكون "تل أبيب" تحت ضربات صواريخ المقاومة.وقال: "في ظل الوساطة المصرية يخرج العدو بهذا العدوان وهو يتجاهل الوساطة المصرية وعلى القاهرة الإجابة على هذا التساؤل".وتابع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "إلى كل مقاتلي سرايا القدس والمقاومين أقول لن نتراجع ولن نتردد وهو أمر ميداني لقواتنا بالتصرف حسب الخطة الموضوعة".وتابع: "ليعلم الأخوة المصريين أن العدوان هو طبيعة الاحتلال وسنرد بقوة على هذا العدوان وسيكون هناك قتال سينتصر فيه شعبنا".