الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري





وفي بيان مقتضب، نعت حركة الجهاد وذراعها العسكري، سرايا القدس "القائد الجهادي الكبير تيسير الجعبري (أبو محمود) الذي استشهد في جريمة اغتيال صهيونية غادرة استهدفته في مدينة غزة".





وشن جيش الاحتلال مساء اليوم الجمعة، عملية عسكرية أطلق عليها "الفجر الصادق" ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.





وأفادت وزارة الصحة، بغزة، حتى الساعة 5:23 مساءً، استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفلة، تبلغ من العمر خمس سنوات، في العدوان الإسرائيلي على القطاع.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، استشهاد قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الجناح العسكري للحركة، تيسير الجعبري "أبو محمود".