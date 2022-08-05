أول تعليق من حركة حماس على القصف الإسرائيلي العنيف في القطاع

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، إن "العدو الإسرائيلي من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة وارتكب جريمة جديدة وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها".وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، أن "المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها وبكل قوة ولم يعد ممكناً القبول استمرار هذا الوضع على ما هو عليه".وتابعت الحركة، أن "المقاومة الباسلة ستدافع عن شعبنا واهلنا في القطاع وبكل ما تملك وستوازن الردع وستبقى تلاحق الاحتلال وستهزمه كما هزمته في كل المعارك و في كل الساحات، وفي مقدمتها هذه المعركة أيضا، وعلى كل الساحات أن تفتح نيرانها على العدو وقطعان المستوطنين".