عاجل

  • أبو مجاهد منسق الغرفة المشتركة: الاحتلال غدر بالوساطة المصرية فنحن من هنا نقول لا وساطة بعد هذه اللحظة

  • وزيرة الداخلية الإسرائيلية: جولة الصراع مع قطاع غزة قد تكون هذه المرة طويلة وصعبة

  • وزيرة الداخلية الإسرائيلية: قد تكون الجولة الحالية من الصراع طويلة وصعبة

  • (يديعوت أحرونوت) عن مسؤول عسكري بارز: الاستعدادات جارية لتوسيع العملية الحالية ونعمل على استدعاء قوات الاحتياط

  • غانتس: لن نسمح لأي طرف بـ "تهديد أو إيذاء مواطني إسرائيل" كل من يحاول سنهاجمه

  • أربعة شهداء من بينهم طفلة تبلغ من العمر (5 سنوات) وإصابة 23 مواطناً بجراح مختلفة في العدوان الإسرائيلي

  • النخالة: هذا يوم اختبار تاريخي فهو إما أن نواجه موحدين أو أن ندفع الثمن متفرقين

  • النخالة: إسرائيل تحاول أن تقول إن المعركة مع الجهاد الإسلامي وأنا أقول إنها حرب مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني

مباشر | اغتيال تيسير الجعبري قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس

شؤون فلسطينية

أول تعليق من حركة حماس على القصف الإسرائيلي العنيف في القطاع

أول تعليق من حركة حماس على القصف الإسرائيلي العنيف في القطاع
جانب من قصف الاحتلال لمدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، إن "العدو الإسرائيلي من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة  وارتكب جريمة جديدة وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، أن "المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها وبكل قوة ولم يعد ممكناً القبول استمرار هذا الوضع على ما هو عليه".

وتابعت الحركة، أن "المقاومة الباسلة ستدافع عن شعبنا واهلنا في القطاع وبكل ما تملك وستوازن الردع وستبقى تلاحق الاحتلال وستهزمه كما هزمته في كل المعارك و في كل الساحات، وفي مقدمتها هذه المعركة أيضا، وعلى كل الساحات أن تفتح نيرانها على العدو وقطعان المستوطنين".

أخبار ذات صلة

الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري

الجهاد الإسلامي تعلن استشهاد قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس تيسير الجعبري

الاحتلال يطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) ضد أهداف حركة الجهاد بالقطاع

الاحتلال يطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) ضد أهداف حركة الجهاد بالقطاع

أربعة شهداء في استهداف برج ومراصد للمقاومة.. الاحتلال بشن عدواناً على غزة

أربعة شهداء في استهداف برج ومراصد للمقاومة.. الاحتلال بشن عدواناً على غزة

&#34;الشؤون المدنية&#34;: تسليم جثمان الشهيد حسين حسن القواريق مساء اليوم

"الشؤون المدنية": تسليم جثمان الشهيد حسين حسن القواريق مساء اليوم

أكثر من 50 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أكثر من 50 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

استثنائيًا.. فتح معبر (كرم أبو سالم) اليوم لإدخال وقود محطة الكهرباء

استثنائيًا.. فتح معبر (كرم أبو سالم) اليوم لإدخال وقود محطة الكهرباء

&#34;غانتس&#34; يوجّه رسالة تهديد إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي

"غانتس" يوجّه رسالة تهديد إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي

ارزيقات: إصابة رجل أمن بجروح خطيرة أثناء مهمة شرق نابلس

ارزيقات: إصابة رجل أمن بجروح خطيرة أثناء مهمة شرق نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات في اعتداء للمستوطنين على مسيرة سلمية بمسافر يطا

إصابات في اعتداء للمستوطنين على مسيرة سلمية بمسافر يطا

الساعات المقبلة وُصفت بالحاسمة.. مسؤول إسرائيلي يحذر بالانتقال من الكلمات إلى الصواريخ

الساعات المقبلة وُصفت بالحاسمة.. مسؤول إسرائيلي يحذر بالانتقال من الكلمات إلى الصواريخ

مسؤولة أممية تزور عائلة القيادي السعدي لنقل رسالة حول ظروفه الصحية

مسؤولة أممية تزور عائلة القيادي السعدي لنقل رسالة حول ظروفه الصحية

&#34;المعابر&#34; تنشر إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

"المعابر" تنشر إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

(حماس) تحذر من دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى يومي السبت والأحد

(حماس) تحذر من دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى يومي السبت والأحد

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

&#34;المرور&#34; بغزة: عشر إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: عشر إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة

لليوم الرابع.. لابيد يُجري تقييماً للوضع الأمني والاحتلال يبقي غلاف غزة مغلقاً

لليوم الرابع.. لابيد يُجري تقييماً للوضع الأمني والاحتلال يبقي غلاف غزة مغلقاً

منوعات

في ذكرى وفاتها..الأغنية التي كلّفت مارلين مونرو حياتها

في ذكرى وفاتها..الأغنية التي كلّفت مارلين مونرو حياتها

بعد تصدّره الإيرادات..دنيا سمير غانم تحتفل مع والديها الراحلين بنجاح &#34;تسليم أهالي&#34;

بعد تصدّره الإيرادات..دنيا سمير غانم تحتفل مع والديها الراحلين بنجاح "تسليم أهالي"

شقيق الفنان شريف رمزي في حالة حرجة..وهذه تطورات حالته الصحية

شقيق الفنان شريف رمزي في حالة حرجة..وهذه تطورات حالته الصحية

آمبر هيرد تكشف سراً خطيراً عن العلاقة الحميمة مع جوني ديب

آمبر هيرد تكشف سراً خطيراً عن العلاقة الحميمة مع جوني ديب

بعد إصابته بشلل الوجه..جاستين بيبر يستأنف نشاطه الفني

بعد إصابته بشلل الوجه..جاستين بيبر يستأنف نشاطه الفني

الإعلامي محمود سعد عن والده: الراجل ده مبحبوش ولا بحترمه

الإعلامي محمود سعد عن والده: الراجل ده مبحبوش ولا بحترمه

ظافر العابدين يفاجئ الجمهور بظهوره في أغنية زوجته (Fire)

ظافر العابدين يفاجئ الجمهور بظهوره في أغنية زوجته (Fire)

شقيقات روعة السعدي يخطفن الأنظار بالشبه الكبير بينهن

شقيقات روعة السعدي يخطفن الأنظار بالشبه الكبير بينهن

روبي تصدم الجميع بعمرها الحقيقي

روبي تصدم الجميع بعمرها الحقيقي

رسمياً..طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها

رسمياً..طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها

عربي

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان