الاحتلال يطلق عملية عسكرية باسم (الفجر الصادق) ضد أهداف حركة الجهاد بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن اسم العملية العسكرية التي يشنها ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.كما وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، عن إطلاق اسم عملية (الفجر الصادق) ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في القطاع.هذا وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، غارتين على شقة في برج وسط مدينة غزة، وأخرى على مرصد للمقاومة شمال القطاع.واستهدفت طائرات الاحتلال، شقة في برج فلسطين بشارع الشهداء وسط مدينة غزة، بالإضافة إلى مرصد للمقاومة في شمال القطاع.وخلال اليوم، أجرى وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، تقييماً للأوضاع الأمنية في غلاف غزة، ووجّه رسالة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "وزير الجيش غانتس قد أجرى تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان كوخافي ورئيس "الشاباك" وقائد المنطقة الجنوبية توليدانو في مقر القيادة الجنوبية".ووجّه غانتس، تهديدًا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء الجلسة، ، حيث قال إن"إسرائيل تمارس ضبط النفس النابع من قوتها، ونحن لا نريد التصعيد لكننا لن نتردد في التوجه إليه إذا لزم الأمر".