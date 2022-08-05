أربعة شهداء في استهداف برج ومراصد للمقاومة.. الاحتلال بشن عدواناً على غزة

أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد أربعة مواطنين، من بينهم طفلة تبلغ من العمر (خمسة أعوام) عقب استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة غزة.



هذا وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، غارتين على شقة في برج وسط مدينة غزة، وأخرى على مرصد للمقاومة شمال القطاع.



كما واستهدفت طائرات الاحتلال، شقة في برج فلسطين بشارع الشهداء وسط مدينة غزة، بالإضافة إلى مرصد للمقاومة في شمال القطاع.



وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، تنفيذ هجمات داخل قطاع غزة.



وخلال اليوم، أجرى وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، تقييماً للأوضاع الأمنية في غلاف غزة، ووجّه رسالة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.



وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "وزير الجيش غانتس قد أجرى تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان كوخافي ورئيس "الشاباك" وقائد المنطقة الجنوبية توليدانو في مقر القيادة الجنوبية".



ووجّه غانتس، تهديدًا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء الجلسة، ، حيث قال إن"إسرائيل تمارس ضبط النفس النابع من قوتها، ونحن لا نريد التصعيد لكننا لن نتردد في التوجه إليه إذا لزم الأمر".



يتبع..



رام الله - دنيا الوطن