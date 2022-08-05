"الشؤون المدنية": تسليم جثمان الشهيد حسين حسن القواريق مساء اليوم

وأضاف البيان، أن طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية برفقة الهلال الأحمر الفلسطيني،وعائلته ستتسلم الجثمان ليواري الثرى في بلدته حسب ترتيبات عائلته وذويه.



ويُشار إلى أن المواطن الفلسطيني حسين حسن قواريق "59 عاماً"، استشهد متأثراً بجراحه التي أُصيب بها برصاص الاحتلال، بتاريخ 26/07/2022 قرب حاجز حوارة العسكري جنوب بنابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، اليوم الجمعة في بيان لها، أنه سيتم إستلام جثمان الشهيد حسين حسن قواريق من بلدة عورتا بمحافظة نابلس مساء اليوم.