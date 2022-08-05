شؤون فلسطينية

أكثر من 50 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أكثر من 50 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 50 ألف مصل تمكنوا من الوصول للأقصى، وأداء الصلاة في باحاته وداخل المصليات المسقوفة.

ومنذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وأدى المصلون صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى، بمشاركة واسعة وسط دعوات مستمرة للحشد والرباط فيه.

وفرضت قوات الاحتلال صباح اليوم، إجراءات عسكرية في مدينة القدس المحتلة، وعرقلت وصول الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى.

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