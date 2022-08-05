عاجل

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال يعلن تنفيذ هجمات داخل قطاع غزة

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: الجيش يشن هجمات الآن على قطاع غزة

  • سماع دوي انفجارات في مدينة غزة

  • تسع إصابات بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

دولي

شاهد: صدامات بين مسيرة عائلة الأسير غولدن والشرطة الإسرائيلية

شاهد: صدامات بين مسيرة عائلة الأسير غولدن والشرطة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، بأن هناك "صدامات بين المتظاهرين في مسيرة عائلة الجندي هدار غولدين والشرطة الإسرائيلية التي حاولت منعهم من التقدم نحو الطرق المغلقة في غلاف غزة".

وقالت القناة (14) الإسرائيلية، إن "الشرطة تتصدى لأفراد من عائلة غولدين بينهم والده سيمحا في مسيرتهم بعنوان "أعيدوا الأسرى من غزة إلى بيوتهم" والتي يحاولون فيها التقدم نحو منطقة إيزر قرب غزة".

في حين، أشارت قناة (كان) الإسرائيلية، إلى أنه "بعد صدامات المتظاهرين مع عناصر الشرطة الإسرائيلية، الذين حاولوا منعهم من عبور الحواجز، واصلت عائلة غولدين مسيرتها، ومكثوا عند تقاطع ياد مردخاي ويرفضون الإخلاء من المكان، حتى وصل قائد القيادة للتحدث معهم".

وأعلنت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، انتهاء فعاليات مسيرة عائلات الجنود الأسرى بعد اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة التي أوقفتهم قرب مستوطنة (ياد مردخاي) بغلاف غزة.

وكانت عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هدار غولدين، قد صرّحت صباح اليوم، إننا "نتجه مع 1000 شخص معنا نحو السياج في منطقة إيرز قرب غزة".

وتابعت: "لا يمكن للحكومة والجيش أن يوقفونا، سنتخطى كل حاجز عسكري سواء في زكيم أو في كارميا".

ويُذكر أن المسيرة انطلقت يوم الأربعاء المنصرم،  بمبادرةٍ من عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن، الأسير لدى المقاومة الفلسطينية، كما ويأتي انطلاق المسيرة بمناسبة مرور ثماني سنوات على أسر الجنديين غولدن، وأورون شاؤول".




 




















أخبار ذات صلة

فيديو: مسيرة عائلة الجندي هدار غولدن تتجه نحو منطقة (إيرز) قرب غزة

فيديو: مسيرة عائلة الجندي هدار غولدن تتجه نحو منطقة (إيرز) قرب غزة

ثلاث سفن محمّلة بالحبوب تغادر أوكرانيا نحو وجهات متعددة

ثلاث سفن محمّلة بالحبوب تغادر أوكرانيا نحو وجهات متعددة

&#34;بن غفير&#34; معلقًا على قرار إغلاق الغلاف: لابيد كارثة أمنية لإسرائيل

"بن غفير" معلقًا على قرار إغلاق الغلاف: لابيد كارثة أمنية لإسرائيل

شاهد: كوريا الجنوبية تُطلق أول مركبة قمرية مدارية لها إلى الفضاء

شاهد: كوريا الجنوبية تُطلق أول مركبة قمرية مدارية لها إلى الفضاء

الإدارة الأميركية تعلن مرض &#34;جدري القرود&#34; حالة طوارئ صحية

الإدارة الأميركية تعلن مرض "جدري القرود" حالة طوارئ صحية

الصين تبدأ أكبر مناوراتها حول تايوان

الصين تبدأ أكبر مناوراتها حول تايوان

شركة (إلعاد) الإسرائيلية تتلقى موافقة السعودية على التحليق في أجوائها

شركة (إلعاد) الإسرائيلية تتلقى موافقة السعودية على التحليق في أجوائها

مجلس الشيوخ يصادق على انضمام فنلندا والسويد للناتو.. وبايدن يرحب

مجلس الشيوخ يصادق على انضمام فنلندا والسويد للناتو.. وبايدن يرحب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات في اعتداء للمستوطنين على مسيرة سلمية بمسافر يطا

إصابات في اعتداء للمستوطنين على مسيرة سلمية بمسافر يطا

&#34;المعابر&#34; تنشر إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

"المعابر" تنشر إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

(حماس) تحذر من دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى يومي السبت والأحد

(حماس) تحذر من دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى يومي السبت والأحد

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

&#34;المرور&#34; بغزة: عشر إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: عشر إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة

الاحتلال يعتقل مواطناً ويدهس فتى في جنين

الاحتلال يعتقل مواطناً ويدهس فتى في جنين

الطقس: ارتفاع شديد في درجات الحرارة والأرصاد تُحذّر

الطقس: ارتفاع شديد في درجات الحرارة والأرصاد تُحذّر

منذ اعتقال السعدي.. الجهاد: الاتصالات المصرية مستمرة ولم نصل إلى نتائج حتى اللحظة

منذ اعتقال السعدي.. الجهاد: الاتصالات المصرية مستمرة ولم نصل إلى نتائج حتى اللحظة

منوعات

في ذكرى وفاتها..الأغنية التي كلّفت مارلين مونرو حياتها

في ذكرى وفاتها..الأغنية التي كلّفت مارلين مونرو حياتها

بعد تصدّره الإيرادات..دنيا سمير غانم تحتفل مع والديها الراحلين بنجاح &#34;تسليم أهالي&#34;

بعد تصدّره الإيرادات..دنيا سمير غانم تحتفل مع والديها الراحلين بنجاح "تسليم أهالي"

شقيق الفنان شريف رمزي في حالة حرجة..وهذه تطورات حالته الصحية

شقيق الفنان شريف رمزي في حالة حرجة..وهذه تطورات حالته الصحية

آمبر هيرد تكشف سراً خطيراً عن العلاقة الحميمة مع جوني ديب

آمبر هيرد تكشف سراً خطيراً عن العلاقة الحميمة مع جوني ديب

بعد إصابته بشلل الوجه..جاستين بيبر يستأنف نشاطه الفني

بعد إصابته بشلل الوجه..جاستين بيبر يستأنف نشاطه الفني

الإعلامي محمود سعد عن والده: الراجل ده مبحبوش ولا بحترمه

الإعلامي محمود سعد عن والده: الراجل ده مبحبوش ولا بحترمه

ظافر العابدين يفاجئ الجمهور بظهوره في أغنية زوجته (Fire)

ظافر العابدين يفاجئ الجمهور بظهوره في أغنية زوجته (Fire)

شقيقات روعة السعدي يخطفن الأنظار بالشبه الكبير بينهن

شقيقات روعة السعدي يخطفن الأنظار بالشبه الكبير بينهن

روبي تصدم الجميع بعمرها الحقيقي

روبي تصدم الجميع بعمرها الحقيقي

رسمياً..طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها

رسمياً..طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها

عربي

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

اندلاع حريق كبير في الواجهة البحرية لبيروت

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان