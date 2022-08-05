شاهد: صدامات بين مسيرة عائلة الأسير غولدن والشرطة الإسرائيلية



وكانت عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هدار غولدين، قد صرّحت صباح اليوم، إننا "نتجه مع 1000 شخص معنا نحو السياج في منطقة إيرز قرب غزة".



وتابعت: "لا يمكن للحكومة والجيش أن يوقفونا، سنتخطى كل حاجز عسكري سواء في زكيم أو في كارميا".



ويُذكر أن المسيرة انطلقت يوم الأربعاء المنصرم، بمبادرةٍ من عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن، الأسير لدى المقاومة الفلسطينية، كما ويأتي انطلاق المسيرة بمناسبة مرور ثماني سنوات على أسر الجنديين غولدن، وأورون شاؤول".

















































وكانت عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هدار غولدين، قد صرّحت صباح اليوم، إننا "نتجه مع 1000 شخص معنا نحو السياج في منطقة إيرز قرب غزة".وتابعت: "لا يمكن للحكومة والجيش أن يوقفونا، سنتخطى كل حاجز عسكري سواء في زكيم أو في كارميا".ويُذكر أن المسيرة انطلقت يوم الأربعاء المنصرم، بمبادرةٍ من عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن، الأسير لدى المقاومة الفلسطينية، كما ويأتي انطلاق المسيرة بمناسبة مرور ثماني سنوات على أسر الجنديين غولدن، وأورون شاؤول".

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، بأن هناك "صدامات بين المتظاهرين في مسيرة عائلة الجندي هدار غولدين والشرطة الإسرائيلية التي حاولت منعهم من التقدم نحو الطرق المغلقة في غلاف غزة".وقالت القناة (14) الإسرائيلية، إن "الشرطة تتصدى لأفراد من عائلة غولدين بينهم والده سيمحا في مسيرتهم بعنوان "أعيدوا الأسرى من غزة إلى بيوتهم" والتي يحاولون فيها التقدم نحو منطقة إيزر قرب غزة".في حين، أشارت قناة (كان) الإسرائيلية، إلى أنه "بعد صدامات المتظاهرين مع عناصر الشرطة الإسرائيلية، الذين حاولوا منعهم من عبور الحواجز، واصلت عائلة غولدين مسيرتها، ومكثوا عند تقاطع ياد مردخاي ويرفضون الإخلاء من المكان، حتى وصل قائد القيادة للتحدث معهم".وأعلنت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، انتهاء فعاليات مسيرة عائلات الجنود الأسرى بعد اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة التي أوقفتهم قرب مستوطنة (ياد مردخاي) بغلاف غزة.