استثنائيًا.. فتح معبر (كرم أبو سالم) اليوم لإدخال وقود محطة الكهرباء

رام الله - دنيا الوطنأكدت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، اليوم الجمعة، بأن الجانب الاسرائيلي أبلغهم بقرار فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال شاحانت محملة بالوقود لشركة الكهرباء.وقالت اللجنة، خلال تصريح مقتضب لها، على موقع (فيسبوك)، إن"الجانب الاسرائيلي أبلغنا بقرار فتح معبر كرم أبو سالم بعد قليل لادخال 7 شاحنات محملة بالسولار لمحطة توليد الكهرباء".وقد حذّر مدير عام محطة توليد الكهرباء في غزة، أمس الخميس، من خطر توقفها الوشيك بسبب نقص الوقود، في حين دخل إغلاق الاحتلال الإسرائيلي الكامل للقطاع يومه الثالث.وقال رفيق مليحة مدير عام المحطة "إذا لم يدخل الديزل الصناعي اللازم للمحطة لتوليد الكهرباء اليوم أو غدًا ستتوقف المحطة عن توليد الكهرباء لعدم وجود وقود كاف لتشغيلها".ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، إغلاق كافة معابر قطاع غزة التجارية والمدنية.