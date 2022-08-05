"غانتس" يوجّه رسالة تهديد إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، قد أجرى تقييماً للأوضاع الأمنية في غلاف غزة، ووجّه رسالة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "وزير الجيش غانتس قد أرجى تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان كوخافي ورئيس "الشاباك" وقائد المنطقة الجنوبية توليدانو في مقر القيادة الجنوبية".ووجّه غانتس، تهديدًا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء الجلسة، ، حيث قال إن"إسرائيل تمارس ضبط النفس النابع من قوتها، ونحن لا نريد التصعيد لكننا لن نتردد في التوجه إليه إذا لزم الأمر".وتابع: "أقول بوضوح لقادة حماس والجهاد إن وقتكم محدود، سيتم إزالة التهديد بطريقة أو بأخرى".وأضاف: "نحن نستعد لأي عمل على أي جبهة، الوضع الذي تأخذون فيه سكان الغلاف كرهائن، سيعود بالأذى عليكم، لن نتردد في الدخول لحرب، والجيش مستعد لذلك".وقالت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية، إنه "في ختام تقييم للوضع الأمني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، تقرر الإبقاء على القيود المفروضة على سكان غلاف غزة".ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، الاستنفار والتأهب في مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع استمرار إغلاق كافة معابر القطاع التجارية والمدنية.