ارزيقات: إصابة رجل أمن بجروح خطيرة أثناء مهمة شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب رجل أمن، فجر اليوم الجمعة، بجروح وصفت بالخطيرة أثناء ملاحقة خارجين عن القانون وتجار مخدرات وسلاح داخل مخيم بلاطة، شرق نابلس.وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إن القوة الأمنية أثناء عملها داخل المخيم تعرضت لإطلاق نار بشكل مباشر، ما أدى لإصابة ضابط في الأمن الوطني، نقل إثرها للمستشفى حيث أجريت له عدة عمليات، وهو ولا يزال داخل العناية المكثفة.وأكد ارزيقات أن قوات الأجهزة الأمنية ما تزال تعمل داخل المخيم وتلاحق المطلوبين الذين يطلقون النار على المواطنين وقوات الأمن، ومنهم من ارتكب جرائم قتل، وتجار مخدرات، مشددا على أن المؤسسة الأمنية مستمرة في تنفيذ واجبها الوطني الهادف لتطبيق القانون على الجميع والقبض على المطلوبين لإعادة الحياة الطبيعية للمخيم دون جرائم أو ترويع للمواطنين.كما أكد أن المتهمين بإطلاق النار تجاه قوات الأمن أصبحوا معروفين، وأن كل من يحمل السلاح هو هدف لقوات الأمن.وطالب ارزيقات المطلوبين كافة داخل المخيم بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية بالسرعة القصوى، ليأخذ القانون مجراه من خلال القضاء والمحاكمة العادلة.