إعلام إسرائيلي: لابيد ينهي جلسة التقييم الأمني بشأن إغلاق غلاف غزة وهذه نتائجها

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال قرّر الإبقاء على القيود المفروضة على سكان غلاف غزة.وقالت صحيفة (يديعوت احرونوت) الإسرائيلية، إنه "في ختام تقييم للوضع الأمني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، تقرر الإبقاء على القيود المفروضة على سكان غلاف غزة".وقال يائير لابيد، إنني "أجريت هذا الصباح تقييما للوضع الأمني فيما يتعلق بالوضع في غلاف غزة" مضيفًا أن "سكان الغلاف وسلامتهم وجودة حياتهم هي أولويتنا القصوى".وتابع: " نحن نعمل على إعادتهم إلى روتينهم اليومي في أسرع وقت ممكن، هذه مسؤوليتنا".وأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال آفيف كوخافي قد وصل إلى فرقة غزة للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.وقالت إن "كوخافي أجرى تقييما للوضع العملياتي، والجيش يستعد للتصعيد في الجنوب".ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، الاستنفار والتأهب في مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع استمرار إغلاق كافة معابر القطاع التجارية والمدنية.