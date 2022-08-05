شؤون فلسطينية

الساعات المقبلة وُصفت بالحاسمة.. مسؤول إسرائيلي يحذر بالانتقال من الكلمات إلى الصواريخ

الساعات المقبلة وُصفت بالحاسمة.. مسؤول إسرائيلي يحذر بالانتقال من الكلمات إلى الصواريخ
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن "فرقة غزّة في الجيش تصف السّاعات المقبلة بالحاسمة والدّراميّة".

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، تحذير مسؤول سياسي، حيث قال "إذا مرت بضعة أيام أخرى على الوضع الحالي من حالة التأهب للهجمات والتحذيرات من غزة فسيتعين علينا الانتقال من الكلمات إلى الصواريخ".

بدوره، صرّح اللواء احتياط عاموس يادلين، بأنه "لا ينبغي ابتزاز إسرائيل من قبل الجهاد، يجب ألا يُعطى الجهاد هذا الإنجاز، لأنه سيفرض علينا معادلة أنه بعد كل عمل عسكري في الضفة سيفرض علينا مثل هذا التهديد، لا يجب أن نقبل استمرار هذا الوضع أكثر من بضعة أيام".

وفي السياق ذاته، قال رئيس بلدية (سديروت) ألون دفيدي، إنه  "يتم إطلاع المراسلين على الوضع الأمني من قبل قادة الأمن، بشكل أفضل من رؤساء المجالس والمستوطنين في الغلاف".

وتابع: "لقد أصبحوا رهائن، إن الخطوات الأمنية أفسدت حياتهم، ولا يعرفون ما الذي سيحدث، للأسف يتم تحويل المستوطنين إلى دروع بشرية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، الاستنفار والتأهب في مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع استمرار إغلاق كافة معابر القطاع التجارية والمدنية.

أخبار ذات صلة

مسؤولة أممية تزور عائلة القيادي السعدي لنقل رسالة حول ظروفه الصحية

مسؤولة أممية تزور عائلة القيادي السعدي لنقل رسالة حول ظروفه الصحية

&#34;المعابر&#34; تنشر إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

"المعابر" تنشر إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

(حماس) تحذر من دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى يومي السبت والأحد

(حماس) تحذر من دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى يومي السبت والأحد

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

&#34;المرور&#34; بغزة: عشر إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: عشر إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة

لليوم الرابع.. لابيد يُجري تقييماً للوضع الأمني والاحتلال يبقي غلاف غزة مغلقاً

لليوم الرابع.. لابيد يُجري تقييماً للوضع الأمني والاحتلال يبقي غلاف غزة مغلقاً

الاحتلال يعتقل مواطناً ويدهس فتى في جنين

الاحتلال يعتقل مواطناً ويدهس فتى في جنين

الطقس: ارتفاع شديد في درجات الحرارة والأرصاد تُحذّر

الطقس: ارتفاع شديد في درجات الحرارة والأرصاد تُحذّر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

&#34;المرور&#34; بغزة: عشر إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: عشر إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة

الاحتلال يعتقل مواطناً ويدهس فتى في جنين

الاحتلال يعتقل مواطناً ويدهس فتى في جنين

الطقس: ارتفاع شديد في درجات الحرارة والأرصاد تُحذّر

الطقس: ارتفاع شديد في درجات الحرارة والأرصاد تُحذّر

منذ اعتقال السعدي.. الجهاد: الاتصالات المصرية مستمرة ولم نصل إلى نتائج حتى اللحظة

منذ اعتقال السعدي.. الجهاد: الاتصالات المصرية مستمرة ولم نصل إلى نتائج حتى اللحظة

الصالح: &#34;مكبات النفايات تحدٍ نسعى لتحويلها الى فرص وتطوير آليات المعالجة&#34;

الصالح: "مكبات النفايات تحدٍ نسعى لتحويلها الى فرص وتطوير آليات المعالجة"

في إطار تدويل قضية الأسرى.. اللواء أبو بكر يستقبل سفير دولة نيكاراغوا في فلسطين

في إطار تدويل قضية الأسرى.. اللواء أبو بكر يستقبل سفير دولة نيكاراغوا في فلسطين

غزة: اتحاد الصناعات يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تداعيات رفع تسعيرة الكهرباء على قطاع الصناعة

غزة: اتحاد الصناعات يكشف لـ"دنيا الوطن" تداعيات رفع تسعيرة الكهرباء على قطاع الصناعة

منوعات

آمبر هيرد تكشف سراً خطيراً عن العلاقة الحميمة مع جوني ديب

آمبر هيرد تكشف سراً خطيراً عن العلاقة الحميمة مع جوني ديب

بعد إصابته بشلل الوجه..جاستين بيبر يستأنف نشاطه الفني

بعد إصابته بشلل الوجه..جاستين بيبر يستأنف نشاطه الفني

الإعلامي محمود سعد عن والده: الراجل ده مبحبوش ولا بحترمه

الإعلامي محمود سعد عن والده: الراجل ده مبحبوش ولا بحترمه

ظافر العابدين يفاجئ الجمهور بظهوره في أغنية زوجته (Fire)

ظافر العابدين يفاجئ الجمهور بظهوره في أغنية زوجته (Fire)

شقيقات روعة السعدي يخطفن الأنظار بالشبه الكبير بينهن

شقيقات روعة السعدي يخطفن الأنظار بالشبه الكبير بينهن

روبي تصدم الجميع بعمرها الحقيقي

روبي تصدم الجميع بعمرها الحقيقي

رسمياً..طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها

رسمياً..طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها

بالفيديو: شمس الكويتية تستعرض فستانها الجريء في كان الفرنسية

بالفيديو: شمس الكويتية تستعرض فستانها الجريء في كان الفرنسية

دبلوماسية أجنبية رفيعة المستوى حضرت حفل راغب علامة في قرطاج..فمن تكون؟

دبلوماسية أجنبية رفيعة المستوى حضرت حفل راغب علامة في قرطاج..فمن تكون؟

بشورت قصير وملامح مختلفة..مي عمر في أحدث إطلالة

بشورت قصير وملامح مختلفة..مي عمر في أحدث إطلالة

عربي

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء