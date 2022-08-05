مسؤولة أممية تزور عائلة القيادي السعدي لنقل رسالة حول ظروفه الصحية

رام الله - دنيا الوطنزارت مسؤولة أممية من مكتب منسق الأمم المتحدة تور وينسلاند، صباح اليوم، منزل عائلة القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي.وأفادت صحيفة (القدس) المحلية، بأن مسؤولة أممية من مكتب منسق الأمم المتحدة تور وينسلاند تزور في هذه اللحظات عائلة القيادي في الجهاد بسام السعدي".وقالت الصحيفة إن "المسؤولة الأممية "نقلت رسائل طمأنة حول الظروف الصحية للقيادي السعدي، وللإطلاع على ما جرى مع العائلة في ليلة اعتقاله".ولفتت إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود من قبل الوسطاء لمحاولة تهدئة الأوضاع".وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أكد في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر والقيادي بحركة الجهاد الإسلامي بسام راغب السعدي من مخيم جنين بعد إصابته، وكذلك اعتُقِل زوج ابنته، الأسير المحرر أشرف زيدان الجدع من بلدة برقين غرب جنين، في أثناء وجوده في منزل الشيخ بسام السعدي.