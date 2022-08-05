فيديو: مسيرة عائلة الجندي هدار غولدن تتجه نحو منطقة (إيرز) قرب غزة

ويُذكر أن المسيرة انطلقت يوم الأربعاء المنصرم، بمبادرةٍ من عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن، الأسير لدى المقاومة الفلسطينية، كما ويأتي انطلاق المسيرة بمناسبة مرور ثماني سنوات على أسر الجنديين غولدن، وأورون شاؤول".











رام الله - دنيا الوطنقالت عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، هدار غولدين، صباح اليوم، إننا "نتجه مع 1000 شخص معنا نحو السياج في منطقة إيرز قرب غزة".وتابعت: "لا يمكن للحكومة والجيش أن يوقفونا، سنتخطى كل حاجز عسكري سواء في زكيم أو في كارميا".ومن جانبها، علّقت ليئا غولدين والدة الأسير هدار خلال المسيرة قائلة: إن "استعادة هدار وأورون وأفرا وهشام هو الشيء الصغير، الشيء الأكبر هو استعادة الكرامة الوطنية، وليس الاستسلام ليحيى السنوار الذي قتل هدار أثناء وقف إطلاق النار وخطفه وأسره حتى يومنا هذا".