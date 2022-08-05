(حماس) تحذر من دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى يومي السبت والأحد



وقال مسؤول مكتب القدس بحركة (حماس)، هارون ناصر الدين، خلال تصريح صحفي، إن "الدعوات الصهيونية لاقتحام المسجد الأقصى يومي السبت والأحد (6 و7 أغسطس آب الجاري)، هي محاولات يائسة لتهويده وفرض السيادة فيه".



وتابع: "نحذر من استغلال "جماعات الهيكل" المزعوم للمناسبات المختلفة؛ لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة في محاولة إعادة بناء "الهيكل" المزعوم، وفرض وقائع جديدة داخل المدينة المقدسة".



وأضاف: "ندعو أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية إلى إفشال هذه المؤامرات والمخططات الخبيثة، وحماية المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات تهويد مدينة القدس، بالوسائل الممكنة كافة".



وأكد على أن "محاولات الاحتلال تثبيت معادلة التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك، ستبوء بالفشل أمام ثبات مقاومتنا وصمود ورباط أبناء شعبنا، الذين لن يتوانوا عن حماية المسجد مهما كلف ذلك من ثمن".





رام الله - دنيا الوطنحذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، من دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى يومي السبت والأحد القادمين، داعية الشعب لإفشال مخططات التقسيم الزماني والمكاني.