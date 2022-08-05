شؤون فلسطينية

(حماس) تحذر من دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى يومي السبت والأحد

(حماس) تحذر من دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى يومي السبت والأحد
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، من دعوات المستوطنين لاقتحام الأقصى يومي السبت والأحد القادمين، داعية الشعب لإفشال مخططات التقسيم الزماني والمكاني.

وقال مسؤول مكتب القدس بحركة (حماس)، هارون ناصر الدين، خلال تصريح صحفي، إن "الدعوات الصهيونية لاقتحام المسجد الأقصى يومي السبت والأحد (6 و7 أغسطس آب الجاري)، هي محاولات يائسة لتهويده وفرض السيادة فيه".

وتابع: "نحذر من استغلال "جماعات الهيكل" المزعوم للمناسبات المختلفة؛ لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة في محاولة إعادة بناء "الهيكل" المزعوم، وفرض وقائع جديدة داخل المدينة المقدسة".

وأضاف: "ندعو أبناء شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية إلى إفشال هذه المؤامرات والمخططات الخبيثة، وحماية المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات تهويد مدينة القدس، بالوسائل الممكنة كافة". 

وأكد على أن "محاولات الاحتلال تثبيت معادلة التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك، ستبوء بالفشل أمام ثبات مقاومتنا وصمود ورباط أبناء شعبنا، الذين لن يتوانوا عن حماية المسجد مهما كلف ذلك من ثمن".

أخبار ذات صلة

&#34;المعابر&#34; تنشر إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

"المعابر" تنشر إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة اليوم الجمعة

&#34;المرور&#34; بغزة: عشر إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: عشر إصابات في 14 حادث سير خلال 24 ساعة

لليوم الرابع.. لابيد يُجري تقييماً للوضع الأمني والاحتلال يُبقي غلاف غزة مغلقاً

لليوم الرابع.. لابيد يُجري تقييماً للوضع الأمني والاحتلال يُبقي غلاف غزة مغلقاً

الاحتلال يعتقل مواطناً ويدهس فتى في جنين

الاحتلال يعتقل مواطناً ويدهس فتى في جنين

الطقس: ارتفاع شديد في درجات الحرارة والأرصاد تُحذّر

الطقس: ارتفاع شديد في درجات الحرارة والأرصاد تُحذّر

انخفاض جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

منذ اعتقال السعدي.. الجهاد: الاتصالات المصرية مستمرة ولم نصل إلى نتائج حتى اللحظة

منذ اعتقال السعدي.. الجهاد: الاتصالات المصرية مستمرة ولم نصل إلى نتائج حتى اللحظة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

منذ اعتقال السعدي.. الجهاد: الاتصالات المصرية مستمرة ولم نصل إلى نتائج حتى اللحظة

منذ اعتقال السعدي.. الجهاد: الاتصالات المصرية مستمرة ولم نصل إلى نتائج حتى اللحظة

الصالح: &#34;مكبات النفايات تحدٍ نسعى لتحويلها الى فرص وتطوير آليات المعالجة&#34;

الصالح: "مكبات النفايات تحدٍ نسعى لتحويلها الى فرص وتطوير آليات المعالجة"

في إطار تدويل قضية الأسرى.. اللواء أبو بكر يستقبل سفير دولة نيكاراغوا في فلسطين

في إطار تدويل قضية الأسرى.. اللواء أبو بكر يستقبل سفير دولة نيكاراغوا في فلسطين

غزة: اتحاد الصناعات يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تداعيات رفع تسعيرة الكهرباء على قطاع الصناعة

غزة: اتحاد الصناعات يكشف لـ"دنيا الوطن" تداعيات رفع تسعيرة الكهرباء على قطاع الصناعة

&#34;الخارجية&#34; تدين استهداف الاحتلال لمحافظ القدس عدنان غيث

"الخارجية" تدين استهداف الاحتلال لمحافظ القدس عدنان غيث

&#34;نادي الأسير&#34;: الاحتلال ينقل الأسير ناصر أبو حميد إلى مستشفى (اساف هروفيه)

"نادي الأسير": الاحتلال ينقل الأسير ناصر أبو حميد إلى مستشفى (اساف هروفيه)

الاحتلال يبقى على إغلاق الغلاف غداً ويبعث برسالة جديدة إلى الوسيط المصري

الاحتلال يبقى على إغلاق الغلاف غداً ويبعث برسالة جديدة إلى الوسيط المصري

النقابات المهنية والاتحادات الشعبية تدعو لاعتصام مركزي مشترك

النقابات المهنية والاتحادات الشعبية تدعو لاعتصام مركزي مشترك

منوعات

شقيقات روعة السعدي يخطفن الأنظار بالشبه الكبير بينهن

شقيقات روعة السعدي يخطفن الأنظار بالشبه الكبير بينهن

روبي تصدم الجميع بعمرها الحقيقي

روبي تصدم الجميع بعمرها الحقيقي

رسمياً..طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها

رسمياً..طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها

بالفيديو: شمس الكويتية تستعرض فستانها الجريء في كان الفرنسية

بالفيديو: شمس الكويتية تستعرض فستانها الجريء في كان الفرنسية

دبلوماسية أجنبية رفيعة المستوى حضرت حفل راغب علامة في قرطاج..فمن تكون؟

دبلوماسية أجنبية رفيعة المستوى حضرت حفل راغب علامة في قرطاج..فمن تكون؟

بشورت قصير وملامح مختلفة..مي عمر في أحدث إطلالة

بشورت قصير وملامح مختلفة..مي عمر في أحدث إطلالة

فيديو: رومانسية رامي عياش مع زوجته على أنغام أغنيته الجديدة

فيديو: رومانسية رامي عياش مع زوجته على أنغام أغنيته الجديدة

فيديو: ابنة ريا أبي راشد تضعها في موقف محرج على الهواء مباشرة

فيديو: ابنة ريا أبي راشد تضعها في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تستمتع مع بناتها في العطلة الصيفية في لبنان

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تستمتع مع بناتها في العطلة الصيفية في لبنان

صور: زوجة الفنان عمرو سعد تخطف الأنظار

صور: زوجة الفنان عمرو سعد تخطف الأنظار

عربي

العراق: &#34;الإطار التنسيقي&#34; يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

العراق: "الإطار التنسيقي" يؤكد دعمه للانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء