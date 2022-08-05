دولي

"بن غفير" معلقًا على قرار إغلاق الغلاف: لابيد كارثة أمنية لإسرائيل

"بن غفير" معلقًا على قرار إغلاق الغلاف: لابيد كارثة أمنية لإسرائيل
إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
شنّ عضو (كنيست) إيتمار بن غفير، صباح اليوم، هجومًا على رئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد، بعد قرار استمرار حالة التأهب وإغلاق منطقة غلاف غزة خشية من التصعيد.

وقال بن غفير خلال تصريح له إنه "لليوم الرابع على التوالي تستسلم فيه حكومة البديل لابيد لحركة الجهاد الإسلامي وتشل حياة سكان الجنوب".

وتابع متسائلًا: "ما هي الخطوة التالية إذا هدد نصر الله بعد ذلك بفرض حظر تجول في الشمال؟" مضيفًا "لابيد هو كارثة أمنية لدولة إسرائيل".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، الاستنفار والتأهب في مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع استمرار إغلاق كافة معابر القطاع التجارية والمدنية.

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