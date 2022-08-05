شاهد: كوريا الجنوبية تُطلق أول مركبة قمرية مدارية لها إلى الفضاء

رام الله - دنيا الوطنأطلقت كوريا الجنوبية، في وقت متأخر أمس الخميس، مركبة قمرية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.وأفاد موقع (العربية نت) أن الصاروخ "فالكون-9"، انطلق من شركة "سبيس إكس"، الذي يحمل مركبة الفضاء الكورية لمدار القمر "باث فايندر"، من محطة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية.ومن المقرر أن تدور المركبة، التي يبلغ وزنها 678 كيلوغراماً مع حد أدنى مقرر للتشغيل لمدة عام واحد، في مدار حول القمر لجمع بيانات عن سطحه.فيما تحمل المركبة القمرية، ست أدوات مختلفة لإجراء دراسات عن المياه وعناصر أخرى.ومركبة الفضاء الكورية المدارية ثمرة تعاون بين المعهد الكوري الحكومي لأبحاث الفضاء ومعاهد أخرى في كوريا الجنوبية، فضلاً عن وكالة الفضاء الأميركية "(ناسا).وتعمل كوريا الجنوبية على تطوير برنامج فضاء طموح. ونجحت في حزيران/ يونيو الماضي في إطلاق أقمار صناعية للاستخدام المدني في مدار حول الأرض للمرة الأولى باستخدام مركبة إطلاق محلية الصنع.