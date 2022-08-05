لليوم الرابع.. الاحتلال يواصل تأهبه وإغلاقه لمعابر قطاع غزة

وقالت القناة (12) الإسرائيلية، صباح اليوم، إن "رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن رام بن باراك سيلتقي اليوم مع رؤساء السلطات في غلاف غزة".





وفي وقت سابق، من يوم أمس،أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن الاحتلال بعث برسالة إلى الوسيط المصري بشأن توتر الأوضاع الأمنية في منطقة غلاف قطاع غزة مفادها بأن "إسرائيل أبلغت مصر رسميًا أنها لن تفرج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة".



وتابعت: "وفي المستوى السياسي، كانوا يعتقدون أن القيود المفروضة على المستوطنات المحيطة بغزة سترفع اليوم، ويقدرون الآن أنها ستستمر لعدة أيام أخرى".



في حين، ذكرت صحيفة (معاريف)، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر استمرار الإغلاق في غلاف غزة يوم غدٍ أيضًا".



ويشار إلى أن منطقة غلاف غزة تشهد حالة من التأهب الأمني خوفاً من التصعيد، عقب إعلان سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة (الجهاد) الإسلامي في فلسطين، مساء الاثنين المنصرم، الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية بعد اعتقال القيادي السعدي.























رام الله - دنيا الوطنيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، الاستنفار والتأهب في مستوطنات غلاف غزة، بالتزامن مع استمرار إغلاق كافة معابر القطاع التجارية والمدنية.