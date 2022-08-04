دولي

الإدارة الأميركية تعلن مرض "جدري القرود" حالة طوارئ صحية

الإدارة الأميركية تعلن مرض "جدري القرود" حالة طوارئ صحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة الأميركية، اليوم الخميس، تفشي مرض "جدري القرود" في البلاد حالة طوارئ صحية، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة بلغ 6.6 ألف حالة.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية كسافيير بيسيرا خلال مؤتمر صحفي: "نحن مستعدون لإيصال الإجراءات للتعامل مع الفيروس إلى مستوى جديد، وندعو كل أمريكي ليأخذ فيروس جدري القردة على محمل الجد". وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف الوزير أن الولايات المتحدة رصدت حتى الآن 6.6 ألف إصابة بالفيروس.

وسبق لسلطات ولايات نيويورك وكاليفورنيا وإيلينوي الأمريكية أن أعلنت "جدري القرود" حالة طوارئ صحية. كما صدر إعلان مماثل عن منظمة الصحة العالمية في 23 تموز/ يوليو الماضي.

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