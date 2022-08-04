منذ اعتقال السعدي.. الجهاد: الاتصالات المصرية مستمرة ولم نصل إلى نتائج حتى اللحظة

وأوضح المصدر أن "الوسيط المصري قدم للجهاد تطمينات عن الوضع الصحي للشيخ بسام السعدي".



وفي وقتٍ سابق، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن الاحتلال بعث برسالة إلى الوسيط المصري بشأن توتر الأوضاع الأمنية في منطقة غلاف قطاع غزة مفادها بأن " إسرائيل أبلغت مصر رسميًا أنها لن تفرج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة".



وذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم)، بأن جيش الاحتلال يتوقع أن تقوم حركة الجهاد الإسلامي بتنفيذ هجوم خلال الـ48 ساعة القادمة.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قرر استمرار الإغلاق في غلاف غزة يوم غدٍ أيضًا.



وأعلن مكتب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، بأنه أجرى تقييماً موسعا للوضع في ضوء الأوضاع في غلاف غزة بمشاركة رئيس أركان الاحتلال ورئيس "الشاباك" والمدير العام لوزارة الجيش ومسؤولين كبار آخرين.



وقال في بيانٍ مقتضب، إن غانتس "أوعز بالاستعداد لاستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل المدنية والعسكرية من أجل إزالة التهديد في الجنوب وإجراء استعدادات عملياتية واسعة، بهدف استعادة روتين الحياة الكامل"



ويشار إلى أن منطقة غلاف غزة تشهد حالة من التأهب الأمني خوفاً من التصعيد عقب حملات الاعتقال المكثفة في الضفة والتي طالت مؤخراً القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.



رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، محمد شلح، أن الجهود والاتصالات المصرية مستمرة منذ اعتقال بسام السعدي، وأنه لم يتو التوصل إلى نتائج حتى الآن.وقال شلّح في تصريح لقناة (الجزيرة مباشر)، مساء اليوم، إن "الاحتلال يواصل سياساته في تعذيب أسرانا وقتلهم بالبطيء وسط صمت دولي".وفي السياق، صرّح مصدر قيادي بالجهاد الإسلامي لقناة (الجزيرة)، بأنه"ما لم تستجب إسرائيل لمطلبنا بشأن السعدي وعواودة لن يعود الأمن لمستوطناتها".وقال إن "سرايا القدس في حالة استنفار للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي". مضيفًا أن "اعتقال الشيخ بسام السعدي وسحله تجاوز للخطوط الحمراء".