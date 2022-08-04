شؤون فلسطينية

الصالح: "مكبات النفايات تحدي نسعى لتحويلها الى فرص وتطوير آليات المعالجة"

الصالح: "مكبات النفايات تحدي نسعى لتحويلها الى فرص وتطوير آليات المعالجة"
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح: "إن مكبات النفايات تشكل تحدٍ كبير بالنسبة للحكومة الفلسطينية، بالرغم من كافة الجهود التي بذلتها الوزارة وبالشراكة مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل تنظيم إدارتها، وتوفيرها لكافة المعدات والآليات والأجهزة والأنظمة المتطورة لتحسين مستوى الخدمة المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة وكيفية التخلص منها".

وأكد الصالح، وفق بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن الحكومة تسعى لتحويل هذا التحدي إلى فرص استثمارية حيوية وخاصة في مجالات الطاقة، واتخذت خطوات عملية لتطبيق هذا التوجه، وجاري العمل للبدء بمشروع توليد الكهرباء من خلال حرق النفايات، إضافة إلى المشاريع الأخرى المتعلقة بإعادة التدوير وغيرها.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للوزير الصالح، ورئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، إلى مكب زهرة الفنجان، حيث التقى خلالها مع مجلس إدارة مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة– زهرة الفنجان، واطلع على تقرير شامل حول الجهود التي بذلتها طواقم المجلس من أجل إطفاء الحريق الذي اندلع في المكب قبل أيام.

وأكد الصالح أنه تابع وبشكل شخصي الحريق وعمليات الإطفاء وأوعز الى كافة الجهات ذات العلاقة والمحيطة بالموقع من أجل المساعدة في معالجة الأمر سريعا والحد من الآثار الجانبية التي خلفها الحريق.

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