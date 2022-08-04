"الخارجية" تدين استهداف الاحتلال لمحافظ القدس عدنان غيث

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمحافظ القدس عدنان غيث.واعتبرت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن استمرار إسرائيل بجرائمها وانتهاكاتها في مدينة القدس المحتلة، وضد رموزها الوطنية، واعتقالها وتوقيف المحافظ عدنان غيث بشكل متكرر، وفرض غرامات مالية باهظة، يشكّل استمرارا لنهجها القائم على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية متمثلة بملاحقة واضطهاد أبناء شعبنا في مدينة القدس والتمييز العنصري القاسي والمشدد بحق أبناء شعبنا المقدسيين أصحاب الأرض الأصليين، ما يحرمهم من حقوقهم الأساسية والوطنية، بما فيها حقهم بالتمثيل السياسي وتقرير المصير.وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالضغط على سلطات الاحتلال الاستعمارية الإسرائيلية، للتوقف عن ملاحقة المحافظ غيث فورا، ووضع حد للإجراءات غير القانونية المتخذة بحقه وبحق غيره من المسؤولين الفلسطينيين في مدينة القدس وكافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.وشددت على أن منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، وأدواته المختلفة من مسؤولين مدنيين وعسكريين ومحاكم، هي منظومة غير قانونية، وغير شرعية، وجزء من الاحتلال غير الشرعي.