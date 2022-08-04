شؤون فلسطينية

"الخارجية" تدين استهداف الاحتلال لمحافظ القدس عدنان غيث

"الخارجية" تدين استهداف الاحتلال لمحافظ القدس عدنان غيث
وزارة الخارجية والمغتربين - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمحافظ القدس عدنان غيث.

واعتبرت "الخارجية" في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن استمرار إسرائيل بجرائمها وانتهاكاتها في مدينة القدس المحتلة، وضد رموزها الوطنية، واعتقالها وتوقيف المحافظ عدنان غيث بشكل متكرر، وفرض غرامات مالية باهظة، يشكّل استمرارا لنهجها القائم على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية متمثلة بملاحقة واضطهاد أبناء شعبنا في مدينة القدس والتمييز العنصري القاسي والمشدد بحق أبناء شعبنا المقدسيين أصحاب الأرض الأصليين، ما يحرمهم من حقوقهم الأساسية والوطنية، بما فيها حقهم بالتمثيل السياسي وتقرير المصير.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالضغط على سلطات الاحتلال الاستعمارية الإسرائيلية، للتوقف عن ملاحقة المحافظ غيث فورا، ووضع حد للإجراءات غير القانونية المتخذة بحقه وبحق غيره من المسؤولين الفلسطينيين في مدينة القدس وكافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت على أن منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، وأدواته المختلفة من مسؤولين مدنيين وعسكريين ومحاكم، هي منظومة غير قانونية، وغير شرعية، وجزء من الاحتلال غير الشرعي.

أخبار ذات صلة

الصالح: &#34;مكبات النفايات تحدي نسعى لتحويلها الى فرص وتطوير آليات المعالجة&#34;

الصالح: "مكبات النفايات تحدي نسعى لتحويلها الى فرص وتطوير آليات المعالجة"

في إطار تدويل قضية الأسرى.. اللواء أبو بكر يستقبل سفير دولة نيكاراغوا في فلسطين

في إطار تدويل قضية الأسرى.. اللواء أبو بكر يستقبل سفير دولة نيكاراغوا في فلسطين

غزة: اتحاد الصناعات يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تداعيات رفع تسعيرة الكهرباء على قطاع الصناعة

غزة: اتحاد الصناعات يكشف لـ"دنيا الوطن" تداعيات رفع تسعيرة الكهرباء على قطاع الصناعة

&#34;نادي الأسير&#34;: الاحتلال ينقل الأسير ناصر أبو حميد إلى مستشفى (اساف هروفيه)

"نادي الأسير": الاحتلال ينقل الأسير ناصر أبو حميد إلى مستشفى (اساف هروفيه)

الاحتلال يبقى على إغلاق الغلاف غداً ويبعث برسالة جديدة إلى الوسيط المصري

الاحتلال يبقى على إغلاق الغلاف غداً ويبعث برسالة جديدة إلى الوسيط المصري

النقابات المهنية والاتحادات الشعبية تدعو لاعتصام مركزي مشترك

النقابات المهنية والاتحادات الشعبية تدعو لاعتصام مركزي مشترك

الحية: لا مخرج للحالة الفلسطينية إلا بالانتخابات وسنكسر الحصار

الحية: لا مخرج للحالة الفلسطينية إلا بالانتخابات وسنكسر الحصار

النخالة: تواجد المقاومة بالأراضي الفلسطينية سيشكل ضغطاً على الاحتلال وهذا بفضل دعم إيران

النخالة: تواجد المقاومة بالأراضي الفلسطينية سيشكل ضغطاً على الاحتلال وهذا بفضل دعم إيران

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الصالح: &#34;مكبات النفايات تحدي نسعى لتحويلها الى فرص وتطوير آليات المعالجة&#34;

الصالح: "مكبات النفايات تحدي نسعى لتحويلها الى فرص وتطوير آليات المعالجة"

في إطار تدويل قضية الأسرى.. اللواء أبو بكر يستقبل سفير دولة نيكاراغوا في فلسطين

في إطار تدويل قضية الأسرى.. اللواء أبو بكر يستقبل سفير دولة نيكاراغوا في فلسطين

غزة: اتحاد الصناعات يكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تداعيات رفع تسعيرة الكهرباء على قطاع الصناعة

غزة: اتحاد الصناعات يكشف لـ"دنيا الوطن" تداعيات رفع تسعيرة الكهرباء على قطاع الصناعة

&#34;الخارجية&#34; تدين استهداف الاحتلال لمحافظ القدس عدنان غيث

"الخارجية" تدين استهداف الاحتلال لمحافظ القدس عدنان غيث

النقابات المهنية والاتحادات الشعبية تدعو لاعتصام مركزي مشترك

النقابات المهنية والاتحادات الشعبية تدعو لاعتصام مركزي مشترك

&#34;الخارجية&#34; تدين استهداف سلطات الاحتلال لمحافظ القدس

"الخارجية" تدين استهداف سلطات الاحتلال لمحافظ القدس

&#34;الديمقراطية&#34; تؤكد دعمها لمطالب نقابة المحامين الفلسطينيين

"الديمقراطية" تؤكد دعمها لمطالب نقابة المحامين الفلسطينيين

الاحتلال يصادق على بناء (1400) وحدة استيطانية في القدس

الاحتلال يصادق على بناء (1400) وحدة استيطانية في القدس

منوعات

بالفيديو: شمس الكويتية تستعرض فستانها الجريء في كان الفرنسية

بالفيديو: شمس الكويتية تستعرض فستانها الجريء في كان الفرنسية

دبلوماسية أجنبية رفيعة المستوى حضرت حفل راغب علامة في قرطاج..فمن تكون؟

دبلوماسية أجنبية رفيعة المستوى حضرت حفل راغب علامة في قرطاج..فمن تكون؟

بشورت قصير وملامح مختلفة..مي عمر في أحدث إطلالة

بشورت قصير وملامح مختلفة..مي عمر في أحدث إطلالة

فيديو: رومانسية رامي عياش مع زوجته على أنغام أغنيته الجديدة

فيديو: رومانسية رامي عياش مع زوجته على أنغام أغنيته الجديدة

فيديو: ابنة ريا أبي راشد تضعها في موقف محرج على الهواء مباشرة

فيديو: ابنة ريا أبي راشد تضعها في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تستمتع مع بناتها في العطلة الصيفية في لبنان

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تستمتع مع بناتها في العطلة الصيفية في لبنان

صور: زوجة الفنان عمرو سعد تخطف الأنظار

صور: زوجة الفنان عمرو سعد تخطف الأنظار

بعد نشر صور بناته..لأول مرة تامر حسني يكشف عن وجه ابنه

بعد نشر صور بناته..لأول مرة تامر حسني يكشف عن وجه ابنه

صور: أول ظهور لشاكيرا مع أبنائها في ميامي بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي

صور: أول ظهور لشاكيرا مع أبنائها في ميامي بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي

بعد اعتزال لعامين..رباب كنعان تعلن تراجعها عن قرار اعتزال التمثيل

بعد اعتزال لعامين..رباب كنعان تعلن تراجعها عن قرار اعتزال التمثيل

عربي

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء

تونس: سعيد يؤكد أهمية دعم التعاون السياحي بين تونس والجزائر

تونس: سعيد يؤكد أهمية دعم التعاون السياحي بين تونس والجزائر