عاجل

  • (معاريف): سيستمر الإغلاق في غلاف غزة غدًا أيضًا

شؤون فلسطينية

إسرائيل تبعث برسالة جديدة إلى الوسيط المصري.. ما فحواها؟

إسرائيل تبعث برسالة جديدة إلى الوسيط المصري.. ما فحواها؟
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن الاحتلال بعث برسالة إلى الوسيط المصري بشأن توتر الأوضاع الأمنية في منطقة غلاف قطاع غزة.

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "إسرائيل أبلغت مصر رسميًا أنها لن تفرج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة". 

وتابعت: "وفي المستوى السياسي، كانوا يعتقدون أن القيود المفروضة على المستوطنات المحيطة بغزة سترفع اليوم، ويقدرون الآن أنها ستستمر لعدة أيام أخرى".

في حين، ذكرت القناة الـ(13) الإسرائيلية، أن "السيناريو الأخطر قد يجرنا لجولة قتال، وإسرائيل تسعى جاهدةً، من أجل تحييد حماس".

وصرّح مسؤول أمني إسرائيلي، بأن "الـ48 ساعة القادمة حاسمة فيما يتعلق بالتصعيد على حدود غزة".

وأفادت صحيفة (يسرائيل هيوم)، بأن جيش الاحتلال يتوقع أن تقوم حركة الجهاد الإسلامي بتنفيذ هجوم خلال الـ48 ساعة القادمة.

وأعلن مكتب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، بأنه أجرى تقييماً موسعا للوضع في ضوء الأوضاع في غلاف غزة بمشاركة رئيس أركان الاحتلال ورئيس "الشاباك" والمدير العام لوزارة الجيش ومسؤولين كبار آخرين.

وقال في بيانٍ مقتضب، إن غانتس "أوعز بالاستعداد لاستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل المدنية والعسكرية من أجل إزالة التهديد في الجنوب وإجراء استعدادات عملياتية واسعة، بهدف استعادة روتين الحياة الكامل"

ويشار إلى أن منطقة غلاف غزة تشهد حالة من التأهب الأمني خوفاً من التصعيد عقب حملات الاعتقال المكثفة في الضفة والتي طالت مؤخراً القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.

أخبار ذات صلة

&#34;نادي الأسير&#34;: الاحتلال ينقل الأسير ناصر أبو حميد إلى مستشفى (اساف هروفيه)

"نادي الأسير": الاحتلال ينقل الأسير ناصر أبو حميد إلى مستشفى (اساف هروفيه)

النقابات المهنية والاتحادات الشعبية تدعو لاعتصام مركزي مشترك

النقابات المهنية والاتحادات الشعبية تدعو لاعتصام مركزي مشترك

الحية: لا مخرج للحالة الفلسطينية إلا بالانتخابات وسنكسر الحصار

الحية: لا مخرج للحالة الفلسطينية إلا بالانتخابات وسنكسر الحصار

النخالة: تواجد المقاومة بالأراضي الفلسطينية سيشكل ضغطاً على الاحتلال وهذا بفضل دعم إيران

النخالة: تواجد المقاومة بالأراضي الفلسطينية سيشكل ضغطاً على الاحتلال وهذا بفضل دعم إيران

حزب الشعب ينعى المناضل صلاح العاروري

حزب الشعب ينعى المناضل صلاح العاروري

الرئاسة الفلسطينية تدين قرار محكمة الاحتلال بحق محافظ القدس عدنان غيث

الرئاسة الفلسطينية تدين قرار محكمة الاحتلال بحق محافظ القدس عدنان غيث

&#34;الخارجية&#34; تدين استهداف سلطات الاحتلال لمحافظ القدس

"الخارجية" تدين استهداف سلطات الاحتلال لمحافظ القدس

شاهد: بعد تقييم أمني.. جيش الاحتلال يُعزّز فرقة غزة بقوات إضافية

شاهد: بعد تقييم أمني.. جيش الاحتلال يُعزّز فرقة غزة بقوات إضافية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النقابات المهنية والاتحادات الشعبية تدعو لاعتصام مركزي مشترك

النقابات المهنية والاتحادات الشعبية تدعو لاعتصام مركزي مشترك

&#34;الخارجية&#34; تدين استهداف سلطات الاحتلال لمحافظ القدس

"الخارجية" تدين استهداف سلطات الاحتلال لمحافظ القدس

&#34;الديمقراطية&#34; تؤكد دعمها لمطالب نقابة المحامين الفلسطينيين

"الديمقراطية" تؤكد دعمها لمطالب نقابة المحامين الفلسطينيين

الاحتلال يصادق على بناء (1400) وحدة استيطانية في القدس

الاحتلال يصادق على بناء (1400) وحدة استيطانية في القدس

&#34;إعلام الأسرى&#34;: محكمة الاحتلال تمدد اعتقال القيادي السعدي ثمانية أيام بحجة استكمال التحقيق

"إعلام الأسرى": محكمة الاحتلال تمدد اعتقال القيادي السعدي ثمانية أيام بحجة استكمال التحقيق

&#34;الشعبيّة&#34; تدين تشديد الحصار على غزّة وتؤكّد أنه لن يجلب الأمن لإسرائيل

"الشعبيّة" تدين تشديد الحصار على غزّة وتؤكّد أنه لن يجلب الأمن لإسرائيل

حماس: لا يمكن أن نصمت على إعادة تشديد الخناق والحصار على شعبنا

حماس: لا يمكن أن نصمت على إعادة تشديد الخناق والحصار على شعبنا

منوعات

بالفيديو: شمس الكويتية تستعرض فستانها الجريء في كان الفرنسية

بالفيديو: شمس الكويتية تستعرض فستانها الجريء في كان الفرنسية

دبلوماسية أجنبية رفيعة المستوى حضرت حفل راغب علامة في قرطاج..فمن تكون؟

دبلوماسية أجنبية رفيعة المستوى حضرت حفل راغب علامة في قرطاج..فمن تكون؟

بشورت قصير وملامح مختلفة..مي عمر في أحدث إطلالة

بشورت قصير وملامح مختلفة..مي عمر في أحدث إطلالة

فيديو: رومانسية رامي عياش مع زوجته على أنغام أغنيته الجديدة

فيديو: رومانسية رامي عياش مع زوجته على أنغام أغنيته الجديدة

فيديو: ابنة ريا أبي راشد تضعها في موقف محرج على الهواء مباشرة

فيديو: ابنة ريا أبي راشد تضعها في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تستمتع مع بناتها في العطلة الصيفية في لبنان

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تستمتع مع بناتها في العطلة الصيفية في لبنان

صور: زوجة الفنان عمرو سعد تخطف الأنظار

صور: زوجة الفنان عمرو سعد تخطف الأنظار

بعد نشر صور بناته..لأول مرة تامر حسني يكشف عن وجه ابنه

بعد نشر صور بناته..لأول مرة تامر حسني يكشف عن وجه ابنه

صور: أول ظهور لشاكيرا مع أبنائها في ميامي بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي

صور: أول ظهور لشاكيرا مع أبنائها في ميامي بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي

بعد اعتزال لعامين..رباب كنعان تعلن تراجعها عن قرار اعتزال التمثيل

بعد اعتزال لعامين..رباب كنعان تعلن تراجعها عن قرار اعتزال التمثيل

عربي

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء

تونس: سعيد يؤكد أهمية دعم التعاون السياحي بين تونس والجزائر

تونس: سعيد يؤكد أهمية دعم التعاون السياحي بين تونس والجزائر