إسرائيل تبعث برسالة جديدة إلى الوسيط المصري.. ما فحواها؟

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، أن الاحتلال بعث برسالة إلى الوسيط المصري بشأن توتر الأوضاع الأمنية في منطقة غلاف قطاع غزة.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "إسرائيل أبلغت مصر رسميًا أنها لن تفرج عن الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خليل عواودة".وتابعت: "وفي المستوى السياسي، كانوا يعتقدون أن القيود المفروضة على المستوطنات المحيطة بغزة سترفع اليوم، ويقدرون الآن أنها ستستمر لعدة أيام أخرى".في حين، ذكرت القناة الـ(13) الإسرائيلية، أن "السيناريو الأخطر قد يجرنا لجولة قتال، وإسرائيل تسعى جاهدةً، من أجل تحييد حماس".وصرّح مسؤول أمني إسرائيلي، بأن "الـ48 ساعة القادمة حاسمة فيما يتعلق بالتصعيد على حدود غزة".وأفادت صحيفة (يسرائيل هيوم)، بأن جيش الاحتلال يتوقع أن تقوم حركة الجهاد الإسلامي بتنفيذ هجوم خلال الـ48 ساعة القادمة.وأعلن مكتب وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، بأنه أجرى تقييماً موسعا للوضع في ضوء الأوضاع في غلاف غزة بمشاركة رئيس أركان الاحتلال ورئيس "الشاباك" والمدير العام لوزارة الجيش ومسؤولين كبار آخرين.وقال في بيانٍ مقتضب، إن غانتس "أوعز بالاستعداد لاستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل المدنية والعسكرية من أجل إزالة التهديد في الجنوب وإجراء استعدادات عملياتية واسعة، بهدف استعادة روتين الحياة الكامل"ويشار إلى أن منطقة غلاف غزة تشهد حالة من التأهب الأمني خوفاً من التصعيد عقب حملات الاعتقال المكثفة في الضفة والتي طالت مؤخراً القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.