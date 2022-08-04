الحية: لا مخرج للحالة الفلسطينية إلا بالانتخابات وسنكسر الحصار

رام الله - دنيا الوطنعلق رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس د. خليل الحية، مساء اليوم الخميس، على تصاعد الأحداث في الآونة الأخيرة، واستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.وقال الحية في تصريحات له عبر فضائية (الأقصى): إن "حصار غزة يأخذ جزءًا مهمًا من الرسائل التي تحملها حماس للعالم أجمع"، مؤكدًا على أن الاحتلال فشِل في جعل غزة تيأس أو ترحل، وشعبنا الفلسطيني متجذر في أرضه.وأضاف: "نسعى لكسر عرى حصار غزة الذي يتحمل تبعاته الاحتلال"، مشددًا أن غزة لن تدفع كل الأثمان التي يسعى الاحتلال لتحميلها لغزة، وفشل مسار التسوية.وأكد الحية على أن غزة ستنتزع حقوقها بكل قوة من خلال أبنائها، وفي مقدمتهم مقاومتها الباسلة، متابعًا: "خيار الشعب الفلسطيني هو المقاومة الشاملة بكل الاتجاهات والأدوات في ظل فشل الحل السياسي".وأكمل إنه "لا مخرج للحالة الفلسطينية إلا بالانتخابات، ونحن مستعدون لها"، مُرحبًا بكل المبادرات الوطنية التي تدفع لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.وأردف الحية: "من يريد الوحدة الوطنية، فعليه أن يساهم في بناء البيت الفلسطيني بالانتخابات"، مؤكدًا أنه لا يجوز لأحد أن يفرض البرنامج السياسي الذي يريده، خاصة الذين فشلوا في برنامجهم.واستطرد: "لا أفق لحلٍ سياسي للقضية السياسية، وهذا يعزز خيار الشعب الفلسطيني بالمقاومة، فالاحتلال يريد أن يدفع شعبنا ثمنًا لفشل المسار السياسي".كما وقال الحية: إن "القضية الفلسطينية كانت وما زالت قضية الأمة العربية "، مضيفًا: "قضيتنا ما زالت هي القضية الأولى التي تجمع نخب الأمة الفكرية".وأضاف: "مزاعم الاحتلال أن القضية الفلسطينية تراجعت كاذبة، فهي حاضرة في الأمة".وأكد الحية أن الاحتلال هو الذي يستجلب عليه الحروب والمقاومة، وشعبنا حريص على أن يكون موحدا في وجهه، ولن نقبل باستبعاد الضفة وغزة.وزاد: "كل من يؤمن بحق شعبنا من أمتنا العربية والإسلامية هو مدد لنا، ولن يستطيع الاحتلال تمرير سياسة الاستفراد بجبهة على حساب جبهة".