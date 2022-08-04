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شؤون فلسطينية

النخالة: تواجد المقاومة بالأراضي الفلسطينية سيشكل ضغطاً على الاحتلال وهذا بفضل دعم إيران

النخالة: تواجد المقاومة بالأراضي الفلسطينية سيشكل ضغطاً على الاحتلال وهذا بفضل دعم إيران
إبراهيم رئيسي - زياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، أن "المقاومة الفلسطينية لديها حضور قوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة الى قطاع غزة."

وقال النخالة خلال لقائه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في طهران، اليوم الخميس، إن "تواجد المقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة هو ما سيشكل ضغطاً على الكيان الصهيوني وهذا بفضل دعم إيران".

وأشار إلى أن "إيران لها حضور جريء وقوي في المنطقة أكثر من أي وقت مضى".

بدوره، قال الرئيس الإيراني، إن "طريق المقاومة المنير هزم العدو وأعطى الأمل لأنصار فلسطين".

وتابع أن: "الدول الإسلامية في المنطقة تكره بشدة الكيان الصهيوني الغاصب". لافتًا إلى أن "الصهاينة يعتقدون أنهم عبر التطبيع مع بعض بلدان المنطقة بإمكانهم تحقيق الأمن".

وشدد رئيسي على أن "التطبيع لم ولن يحقق لهم الأمن أبداً والسبب أنهم لا يمتلكون فهماً وتقديراً صحيحاً للمنطقة وتطوراتها".

وأكد خلال حديثه مع النخالة على أن "الدفاع عن فلسطين والمقاومة سياسة إيران الحتمية ولا يوجد لدينا أي تردد في ذلك".

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