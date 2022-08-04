حزب الشعب ينعى المناضل صلاح العاروري

رام الله - دنيا الوطننعى حزب الشعب الفلسطيني، ممثلاَ بأمينه العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وعموم رفيقات ورفاق الحزب وأنصاره، المناضل صلاح العاروري "أبو نبيل".وقال الحزب: "بكل حزن ننعى العاروري الذي رحل يوم أمس الأربعاء، عن عمر يناهر الـ (82 عاماَ)، بعد صراع طويل مع المرض، وحياة حافلة بالنضال والعطاء والتضحيات دفاعاَ عن حقوق شعبنا الفلسطيني بالتحرر الوطني والعودة وتقرير المصير، ودفاعاَ عن الحزب وهويته وقيمه الإنسانية؛ ومن أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".وتابع أن الراحل الذي تميز بالنبل ونكران الذات والإنسانية في كل محطات حياته، كان أحد كوادر الحزب ومناضلي الحركة الوطنية الفلسطينية على مدى عدة عقود، وقد لعب دور أساسياَ في جهاز الحزب السري خلال الانتفاضة الشعبية الأولى، وهو كذلك أحد مؤسسي ونشطاء الإغاثة الزراعية الفلسطينية ومديرها المالي لعدة أعوام.كما وقال الحزب: "وفي نعينا للراحل العاروري؛ نتقدم من زوجته (أم نبيل) وأبنائه وبناته وأشقائه ورفاقه ومحبيه، ومن آل العاروري الكرام في الوطن والخارج، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة".