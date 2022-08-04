الرئاسة الفلسطينية تدين قرار محكمة الاحتلال بحق محافظ القدس عدنان غيث

رام الله - دنيا الوطنأدانت الرئاسة، اليوم الخميس، القرار الذي أصدرته محكمة الاحتلال الإسرائيلي بحق محافظ القدس عدنان غيث، والقاضي بفرض الحبس المنزلي عليه دون تحديد فترة زمنية.وأكدت الرئاسة، في بيان صدر عنها، أن هذا القرار يخالف القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مشددة على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية بحق القدس عاصمتنا الأبدية، ومناضلينا، لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا.وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت المحافظ غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى صباح الإثنين الماضي.ويتعرض المحافظ غيث إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة، حيث اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.