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شؤون فلسطينية

"الخارجية" تدين استهداف سلطات الاحتلال لمحافظ القدس

"الخارجية" تدين استهداف سلطات الاحتلال لمحافظ القدس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلية لعطوفة محافظ مدينة القدس، عدنان غيث.

واعتبرت الوزارة أن استمرار إسرائيل لجرائمها وانتهاكاتها في مدينة القدس المحتلة، وضد رموزها الوطنية، واعتقالها وتوقيف  المحافظ عدنان غيث، بشكل متكرر وفرض غرامات مالية باهظة. 

وكما اعتبرته استمرارا لنهجها القائم على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، المتمثلة بملاحقة واضطهاد أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس والتمييز العنصري القاسي والمشدد بحق أبناء شعبنا المقدسيين أصحاب الأرض الاصليين، مما يحرمهم من حقوقهم الأساسية والوطنية بما فيها حقهم بالتمثيل السياسي وتقرير المصير. 

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالضغط على سلطات الاحتلال الاستعمارية الإسرائيلية، ومطالبتهم بالتوقف عن ملاحقة المحافظ عدنان غيث فوراً، ووضع حد للإجراءات غير القانونية المتخذة بحقه وبحق غيره من المسؤولين الفلسطينيين في مدينة القدس وكافة أنحاء الأرض الفلسطينية.

وشددت على أن منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، وادواته المختلفة من مسؤوليين مدنيين، وعسكريين، ومحاكم هي منظومة غير قانونية، وغير شرعية، وجزء من الاحتلال غير الشرعي.

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