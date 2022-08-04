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شاهد: بعد تقييم أمني.. جيش الاحتلال يُعزّز فرقة غزة بقوات إضافية

شاهد: بعد تقييم أمني.. جيش الاحتلال يُعزّز فرقة غزة بقوات إضافية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء اليوم، إنه "في إطار الاستعدادات في الجيش، وبناء على تقييم الوضع الأمني، تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية من المدفعية والهندسة والمشاة والمدرعات وقوات خاصة بهدف رفع الجاهزية".

كما وأعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، بأنه أجرى تقييما للوضع الأمني  في مقر وزارة جيش  الاحتلال بمشاركة قادة الأمن ناقش خلاله الوضع الأمني  في الجنوب والتطورات المحتملة".

وقال خلال بيان مقتضب، إننا "نتفهم ونتشارك الصعوبات التي يواجهها سكان مستوطنات الجنوب، لكن نضع نصب أعيننا حماية السكان وتوفير الأمن، إن الإجراءات الأمنية التي تم البت فيها هي ضرورية ومؤقتة فقط".

وتابع" لن نقبل وضعا طويل الأمد تقوم فيه المنظمات بتعطيل حياة السكان، ولن نتوانى عن استخدام القوة لإعادة الحياة لطبيعتها في الجنوب، ولن نوقف سياسة اعتقال النشطاء في الضفة".

في حين قالت القناة الـ(14) الإسرائيلية، إن "الجيش بدأ بإبلاغ بعض الوحدات فرضه حظر الخروج، ومنهم وحدات غفعاتي وغولاني وكفير أبلغوا قواتهم بعدم الخروج من الدوام".

كما وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، بأن رئيس وزراء الاحتلال، يائير لابيد قد ألغى إجازته بسبب استمرار التوترات في الجنوب، وسيُجري تقييماً للأوضاع في مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب.

وفي ذات السياق، أصدر رئيس وزراء الاحتلال، يائير لابيد، تصريحًا قال فيه، إنني "تحدثت مع رؤساء المجالس في الجنوب وأطلعتهم على آخر التطورات الأمنية في غلاف غزة".

وتابع: "أخبرتهم أنني أتفهم تمامًا الاضطراب في روتين الحياة، لكننا لن نسمح للوضع الحالي بالاستمرار لفترة أطول، لقد أوضحت أننا نستعد لأي سيناريو". لافتًا إلى أن "ستعمل إسرائيل على شن هجمات ضد أي منظمة تهدد أمننا إذا تطلب الأمر".

كما وأعلنت صحيفة (هآرتس)، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتقليص عدد القوات المتمركزة في المراصد والقواعد المتاخمة على طول حدود قطاع غزة بسبب الأوضاع الأمنية خشية تعرضهم للأذى بفعل أي هجوم من غزة.

وأوضحت الصحيفة أنه "تم إبعاد القوات عن الحدود إلى أماكن أقل تعرضًا لخطر الإصابة بصواريخ مضادة قد توجّه إليهم من داخل القطاع".

وقد وصل رئيس أركان جيش الاحتلال آفيف كوخافي صباح اليوم، إلى منطقة غلاف غزة في زيارة للاطلاع على الوضع وآخر التجهيزات ضمن حالة التأهب المفروضة.

وقالت صحيفة (معاريف) إن كوخافي سيزور فرقة غزة في الجيش للاطلاع على آخر التجهيزات وتحضير الخطط الهجومية في حال حدوث تصعيد مع غزة.

ويشار إلى أن منطقة غلاف غزة تشهد حالة من التأهب الأمني خوفاً من التصعيد عقب حملات الاعتقال المكثفة في الضفة والتي طالت مؤخراً القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.


 

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