الاحتلال يصادق على بناء (1400) وحدة استيطانية في القدس

رام الله - دنيا الوطنصادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على بناء 1400 وحدة استيطانية ضمن مخطط استيطاني جديد شرق مدينة القدس المحتلةومن المقرر أن تبنى هذه الوحدات في منطقة حي تسور وكيبوتس رامات رحيل الاستيطانية.وصادق الاحتلال على المخطط اليوم، بعد تأجيله جراء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة خلال الشهر المنصرم.ويعيش حوالي 650 مستوطن إسرائيلي حاليا في أكثر من 130 مستوطنة تم بناؤها منذ عام 1967.ويسعى الاحتلال لإفراغ مدينة القدس من الفلسطينيين، من خلال فرض إجراءات تعسفية بحقهم، وهدم منازلهم، وعدم السماح لهم بإصدار تصاريح بناء في المدينة.كما يواصل الاحتلال، بناء مستوطنات الإسرائيلية في القدس على أرضي الفلسطينيين، بعد تهجيرهم وإفراغها من سكانها.