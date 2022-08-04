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انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت

انهيار جزء جديد من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت
رام الله - دنيا الوطن
تعرّض مرفأ بيروت، اليوم الخميس، لانهيار جزء جديد من صوامع الحبوب بعد تصدعها بشكل كبير نتيجة الحريق المندلع فيها منذ أسابيع.

وذكرموقع (سبوتنيك)،أن أربع صوامع انهارت، بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إحياء المئات في المنطقة المحيطة الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي هزّ العاصمة اللبنانية في الرابع من آب/ أغسطس 2020.

ويُذكر أن قبل أربعة أيام، شهد المرفأ انهيار صومعتين من الإهراءات التي امتصت، وفق خبراء القسم الأكبر من عصف الانفجار، لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي.

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