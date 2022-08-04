شؤون فلسطينية

"إعلام الأسرى": محكمة الاحتلال تمدد اعتقال القيادي السعدي ثمانية أيام بحجة استكمال التحقيق

"إعلام الأسرى": محكمة الاحتلال تمدد اعتقال القيادي السعدي ثمانية أيام بحجة استكمال التحقيق
القيادي بسام السعدي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الخميس، بأن محكمة (عوفر) العسكرية، أصدرت قراراً بتمديد اعتقال القيادي الأسير بسام السعدي  لمدة ثمانية أيام، بحجة استكمال  التحقيق معه.

وقال خلال تصريح مقتضب، إن الشيخ بسام السعدي خلال جلسة تمديد اعتقاله بدا عليه آثار لكدمات وضربات متفرقة على رأسه ورقبته ويديه.

وأوضح أنّ السعدي تعرض لاعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال بأعقاب بنادقهم وعضات الكلاب أثناء عملية اعتقاله.

وفي ذات السياق، قالت مؤسسة مهجة القدس،  إن قوات الاحتلال نقلت الشيخ بسام السعدي بعد اعتقاله مباشرة لمشفى العفولة في الداخل المحتل ومكث حوالي ثلاث ساعات لتلقي العلاج ثم بعد ذلك تم شبحه وهو مكبل اليدين ومعصب العينين حوالي 10 ساعات ولم يأكل أو يشرب شيء خلال هذه الفترة ومن لحظة اعتقاله وحتى ما يقارب 24 ساعة.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت  الأسير المحرر والقيادي بحركة الجهاد الإسلامي، بسام راغب السعدي، قبل يومين، من مخيم جنين بعد إصابته، وكذلك اعتُقِل زوج ابنته، الأسير المحرر أشرف زيدان الجدع من بلدة برقين غرب جنين، في أثناء وجوده في منزل الشيخ بسام السعدي.

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