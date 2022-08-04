الجهاد لـ "دنيا الوطن": حققنا انتصار الرعب على الاحتلال

أوضح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، اليوم الخميس، تفاصيل الرسالة التي أرسلتها حركته لإسرائيل عبر الوسطاء المصريين.



وقال المدلل في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الحركة نقلت رسالة لإسرائيل عبر الوسطاء المصريين، تطالبها بضرورة الإفراج الفوري عن القيادي في حركة الجهاد، بسام السعدي عقب جريمة اعتقاله".



وأضاف: "من ضمن بنود الرسالة، لا بد من الإفراج أيضًا عن الأسير خليل عواودة، ووقف الاعتداءات على أهلنا في جنين والضفة، بالإضافة إلى ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة".



وتابع المدلل: "يجب على الاحتلال أن يعيش حالة الرعب ويعلم مصداقية ما تحدثت به حركة الجهاد بأنها لا يمكن أن تصمت على هذه الجرائم ضد رموزها، والمطلوب من المحتل تنفيذ ما تطرحه المقاومة والوسطاء".





وأكد أن "الجهود ما زالت مستمرة من قبل الوسطاء المصريين في هذا الإطار، مشددًا أن معركتنا مفتوحة مع الاحتلال لن تنتهِ أبدًا لطالما هناك احتلال وجرائم يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني".



وأردف أن "شعبنا أدرك الآن تمامًا بأن خيار المقاومة الوحيد الذي يمكن من خلال تحقيق أهدافه خصوصًا في ظل مقاومة حية استطاعت أن تصنع معادلات جديدة مع الاحتلال وأهمها معادلة توازن الرعب والردع".



وأوضح القيادي المدلل أن "المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة إرباك وهاجس وقلق وجودي بعد تقدم أدوات المقاومة وحالة المشاغلة والاشتباك المستمر من قبل كتيبة جنين ونابلس وسرايا القدس الممتدة على مستوى محافظات الضفة، وأيضًا المقاومة الحية في قطاع غزة".



واختتم تصريحه: "اليوم الاحتلال هو الذي يتم محاصرته من قبل قوى المقاومة، مما يؤكد أن المحتل فشل تمامًا في مواجهة المقاومة ولا مقام له على أرضنا، لأن المعادلات تغيرت واستطاعت المقاومة تغيير قواعد الاشتباك".













خاص دنيا الوطن- هاني الإمام