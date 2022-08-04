"الشعبيّة" تدين تشديد الحصار على غزّة وتؤكّد أنه لن يجلب الأمن لإسرائيل





وأشارت إلى أنّ شعبنا لن يسمح باستمرار هذه السياسة العدوانية، وأنّ المقاومة لن تخفت أو تتراجع أمام إمعان الاحتلال في حصار أبناء شعبنا، واتخاذ إجراءاتٍ عقابيةٍ جماعيّة بحق أهالي قطاع غزّة.



وطالبت الشعبيّة كافة الجهات ذات العلاقة بالقيام بكل الإجراءات والخطوات التي تضمن التخفيف من معاناة أبناء شعبنا، بما يضمن تخفيف هذه الإجراءات العدوانيّة وصولاً إلى رفع الحصار كاملاً عن قطاع غزّة.



رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، تشديد سلطات الاحتلال لحصارها على قطاع غزّة من خلال إغلاق معابر ومنافذ القطاع المُحاصر.وأكَّدت "الشعبيّة" في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنّ سياسة الإغلاق والتجويع وتعزيز الحصار لن تجلب الأمن والأمان لكيان الاحتلال".