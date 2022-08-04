شؤون فلسطينية

حماس: لا يمكن أن نصمت على إعادة تشديد الخناق والحصار على شعبنا

حماس: لا يمكن أن نصمت على إعادة تشديد الخناق والحصار على شعبنا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الحركة تلقت اتصالات من العديد من الوسطاء، حول تطورات الوضع الميداني، مشيرة إلى أنه "لا يمكن أن نصمت على إعادة تشديد الخناق والحصار على شعبنا من جديد".

وأكدت حماس في تصريح على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، أننا "لن نقبل باستمرار اغلاق المعابر وممارسة سياسة العقاب الجماعي على شعبنا وإعادة تشديد الحصار على قطاع غزة ولن نصمت إزاء ذلك".

وأضاف: أن "الاحتلال يتحمل نتائج سلوكه العدواني تجاه قطاع غزة وسياسته الإجرامية وتجاهله لمعاناة شعبنا".

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