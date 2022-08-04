حماس: لا يمكن أن نصمت على إعادة تشديد الخناق والحصار على شعبنا

رام الله - دنيا الوطنقالت المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن الحركة تلقت اتصالات من العديد من الوسطاء، حول تطورات الوضع الميداني، مشيرة إلى أنه "لا يمكن أن نصمت على إعادة تشديد الخناق والحصار على شعبنا من جديد".وأكدت حماس في تصريح على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، أننا "لن نقبل باستمرار اغلاق المعابر وممارسة سياسة العقاب الجماعي على شعبنا وإعادة تشديد الحصار على قطاع غزة ولن نصمت إزاء ذلك".وأضاف: أن "الاحتلال يتحمل نتائج سلوكه العدواني تجاه قطاع غزة وسياسته الإجرامية وتجاهله لمعاناة شعبنا".