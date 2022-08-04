شؤون فلسطينية

غزة: اتحاد الصناعات يكشف لـ"دنيا الوطن" تداعيات رفع تسعيرة الكهرباء على قطاع الصناعة

غزة: اتحاد الصناعات يكشف لـ"دنيا الوطن" تداعيات رفع تسعيرة الكهرباء على قطاع الصناعة
توضيحية
خاص دنيا الوطن- مدلين خلة
أكد محمد الوادية عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الغذائية، ورئيس لجنة تسويق المنتج وحمايته، أن هناك توجه من شركة الكهرباء برفع تسعيرة كيلو الكهرباء لترتفع من 0.8 شيكل إلى 1.6 شيكل، وهنا سيواجه قطاع الصناعة مشاكل عديدة تتراكم مع الأزمات التي يعاني منها سابقاً.

وقال الوادية في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن " قطاع الصناعات في قطاع غزة يعاني من عدد كبير من الأزمات كارتفاع تكلفة المواد الخام، مشيراَ إلى وجوب أن يقف الجميع وقفة رجل واحد لمنع ارتفاع تسعيرة الكهرباء.

وأضاف: أن ارتفاع تسعيرة الكهرباء سيؤدي إلى توقف الماكينات عن العمل وتأخر في العجلة الإنتاجية وهنا ستعمل المصانع على إعادة حساباتها مرة أخرى وذلك بسبب الارتفاع بنسبة 100% على تسعيرة الكهرباء.

وأشار إلى أن هناك توجه عالمي لخفض سعر الوقود، حيث انخفض في قطاع غزة إلى (11 أغورة) للتر الواحد، فكيف تقرر أنت على رفع تسعيرة الكهرباء؟.

وبين أنه مع ارتفاع تسعيرة الكهرباء فإن صاحب المنتج سيسعى إلى تعويض ذلك من خلال المنتج ذاته مما سيضع جودة المنتج على الحافة وكذلك فإن عجلة التطور ستتوقف وسيكتفي المصنع بمواد بجودة عادية دون تطويرها.

وأوضح أنه وقبل أن ينفذ هذا القرار يجب الأخذ بعين الاعتبار تداعياته وأثره على قطاع الصناعات المحلية، والاضرار الناجمة عنه، مطالبا بدراسة القرار بتمعن لتجنب الأضرار التي ستلحق به.

وشدد على أنه وفي حال تم اعتماد القرار وتنفيذه سيكون هناك إجراءات تصعيدية سيقوم بها قطاع الصناعات مع اتحاد العمال ستشمل الاضراب واغلاق المصانع وايقافها عن العمل.

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