بنك فلسطين يطلق حملة جديدة للعمال ضمن برنامج عمالنا

أطلق بنك فلسطين حملة جديدة، ضمن برنامج "عمالنا" المخصص للعمال في مختلف محافظات الوطن، والتي تهدف تلبية احتياجاتهم المصرفية من خلال توفير جملة من التسهيلات البنكية لهذه الشريحة، وفق مميزات وشروط ميسرة وفوائد منافسة.



وستتيح الحملة للعمال الذين قاموا بتحويل رواتبهم إلى بنك فلسطين إمكانية الدخول على السحوبات للفوز بـ 3 سيارات "هونداي كونا هايبرد 2022" سيجري السحب عليها في 29/12/2022 و28/2/2023 و30/4/2023، إضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية تشمل كافة أنواع القروض، بما فيها القروض الشخصية التي تصل إلى 50 ألف دولار، وقروض السيارات التي تصل إلى 70 ألف دولار وبنسبة تمويل 100% من سعر السيارة، والقروض السكنية التي تصل إلى 100 ألف دولار.



وقال مدير عام بنك فلسطين محمود الشوا إن هذه الحملة تأتي في سياق استراتيجية البنك لدعم كافة عمالنا في مختلف محافظات الوطن والوقوف إلى جانبهم، مؤكداً أن بنك فلسطين يولي اهتماماً خاصاً بالعمال، ويحرص على تمكينهم للوصول إلى كافة خدماته ومنتجاته البنكية، ما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي.



بدوره، أوضح مدير إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين ثائر حمايل أن البنك صمم هذا البرنامج لتعزيز الملاءة المالية للعمال الفلسطينيين وتمكينهم اقتصادياً، بما يتضمن تقديم كافة أنواع التسهيلات الائتمانية، وتلبية احتياجاتهم المصرفية، بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم.



وأضاف حمايل أن العمال الذين سيدخلون ضمن هذا البرنامج سيتمتعون بميزات عديدة منها إعفاء من عمولة تحويل الراتب لمدة عام، والحصول على بطاقة خصم ومشتريات معفية من رسوم الإصدار للمرة الأولى، وبطاقة تابعة مجاناً، إضافة إلى إمكانية اصدار بطاقات الائتمان والتقسيط المريح بدون كفلاء، والتي تمنحهم ضعفي الراتب وبحد أقصى 2,000 دولار، ليتمكنوا من الشراء وسداد التزاماتهم المالية بسرعة وسهولة و أمان، هذا إلى جانب توفير تسهيلات ائتمانية تشمل كافة أنواع القروض (شراء منزل أو سيارة، أو الحصول على قرض شخصي)، وبأقساط تتناسب مع دخلهم الشهري. كما تم إدراج جميع حسابات العمال ضمن برنامج حسابات التوفير، لمنحهم فرصة الاشتراك في السحب على جوائز حملات البنك التي يطلقها بشكل سنوي، بما فيها حملة "معكم مكملين لنوفر ونربح 1960"



رام الله - دنيا الوطن