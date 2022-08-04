نجل القيادي بسام السعدي يكشف لـ"دنيا الوطن" آخر تفاصيل الحالة الصحية لوالده

أكد عز الدين السعدي، نجل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي أن والده يمر بوضع صحي سيء للغاية وذلك بحسب شهود عيان من سجن "عوفر".



وقال عز الدين في حديثه لـ"دنيا الوطن": إن "الوضع الصحي لوالده وبعد ثلاثة أيام على اعتقاله وبحسب أحد الشهود، شيء للغاية حيث تعرض "لعضات كلب" أثناء اعتقاله، إضافة إلى سحله أرضًا على قضبان حديد البناء مما أدى لكسور وجروح متعددة في كافة أنحاء جسده".



وأضاف: "يمكث والدي الآن في معتقل (عوفر) حيث تم ضربه من قِبل أحد الجنود على رأسه من الخلف، أدت لعشرة أقطاب، مشيراً إلى أن والده لا يتلقى أي اهتمام طبي كما يجب أن يكون.



وبين أنه عولج عن طريق إدارة مصلحة السجون، حيث تابع حالته ممرض وليس طبيبًا، ولم يتم إرساله لمستشفى، مؤكدًا أنه يعاني الآن من صداع شديد بالرأس، وأكثر من ثلاثين قطب بكافة أنحاء جسده على إثر الاعتداء.



وطالب عز الدين الحكومة والمؤسسات الحقوقية وهيئة شؤون الأسرى، بتشكيل لجنة طبية فورية لمتابعة الحالة الصحية لوالده وتقديم العلاج اللازم له.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين الماضي، اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في جنين، بسام السعدي، بعد اقتحام المخيم.



خاص دنيا الوطن- عبد الحي الحسيني