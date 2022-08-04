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إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
صرح سفير المملكة العربية السعودية في لبنان، وليد البخاري، اليوم الخميس، عن عزم بلاده بناء مشروع الأمن الغذائي في لبنان، المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال السفير بخاري، إنه تشرّف "ببناء هذا المشروع برعاية مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والذي سيشمل 300 ألف عائلة لبنانية لدعم العمل الإنساني والإغاثي بأقصى معايير الشفافية والمساءلة من أجل مُستقبل أفضل للبنان"، حسب ما ذكر موقع (روسيا اليوم) .

على جانب آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الثالثة في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.

ويقوم المشروع بتوزيع 20000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، يستفيد منه 10000 عائلة، بمعدل ربطتين لكل أسرة.

ويأتي هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال المركز لمساعدة اللاجئين وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.

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