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الحريري وميقاتي في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: جرح عميق ويوم حزين

الحريري وميقاتي في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: جرح عميق ويوم حزين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، سعد الحريري: إن "ذكرى انفجار مرفأ بيروت، هي "جرح عميق لن يلتئم"، أما رئيس الحكومة المكلف، نجيب ميقاتي، فقال إنه "يوم حزين لن ينجلي سواده".

وكتب الحريري في تغريدة على "تويتر": "انفجار 4 آب: جرح عميق في قلب بيروت لن يلتئم الا بسقوط اهراءات التعطيل والاستقواء على الدولة والقانون وتصدع صوامع الاهتراء السياسي والاقتصادي وعروش الكراهية والتعصب الطائفي. العدالة لبيروت وأهلها وتخليد ذكرى الضحايا فوق كل اعتبار. لن ننسى".


بدوره، قال ميقاتي في تغريدة على "تويتر" إنه "يوم حزين لن ينجلي سواده قبل معرفة الحقيقة الكاملة، لترقد أرواح الضحايا بسلام وتتبلسم قلوب ذويهم. لن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة المجرمين وتبرئة المظلومين، ولا قيامة للبنان من دون العدالة الناجزة، مهما طال الزمن".




واليوم الخميس، هو الذكر الثانية للانفجار في مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 أغسطس 2020، وأدى إلى مقتل 214 شخصا وإصابة أكثر من 6000 شخص بجروح.

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