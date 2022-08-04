شاهر سعد يتحدث حول إمكانية (المشغل) الإسرائيلي إصدار تصاريح للعمال بالقطاع

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الخميس، عن إمكانية (المشغل) الإسرائيلي إصدار تصاريح لعمال قطاع غزة دون اللجوء إلى الجهات المختصة في القطاع.وقال سعد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه "باستطاعة (المشغل) الإسرائيلي إصدار تصاريح للعمال سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية لمجرد تقديم طلب بذلك".وتابع: "وزارتا الشؤون المدنية والعمل بغزة تعترض على هذه الآلية، بحيث تفضلا أن يكون الأمر بشكل منظم ويتم من خلال الجهات المختصة".وطالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الجهات المختصة بوضع آلية لتنظيم عملية إصدار التصاريح.ودعا سعد وزارتي الشؤون المدنية والعمل بغزة إلى عدم تفويت فرصة العامل الذي حصل على تصريح عمل من خلال (مشغل) إسرائيلي، بشرط تبيلغ الجهات المختصة بالأمر.وكانت وزارة العمل بغزة قد دعت المواطنين لعدم التعاطي مع ما يتم تداوله حول الآلية الجديدة لتصاريح العمل بأن يكون (المشغل) المسؤول عن اختيار العمال.