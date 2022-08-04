الأسطل لـ "دنيا الوطن": انتخابات نقابة الصحفيين وفق التمثيل النسبي وهناك اتفاق بين الكتل

كانون أول/ ديسمبر



وأشار الأسطل إلى أن باب الانتساب والتصويب سيبقى مفتوحاً لما قبل موعد الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل بـ 48 يوماً، حيث سيتم في هذا الموعد إغلاقه.



وأوضح أن هناك اتفاق وإجماع مسبق مع كافة الأطر الصحفية في غزة على كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات نقابة الصحفيين والالتزام باللوائح.



وكان نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر كشف صباح اليوم الخميس، أن لجنة الانتخابات المركزية والاتحاد الدولي للصحفيين سيشرفان على سير عملية انتخابات النقابة، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة استراتيجية للفترة المقبلة 2023-2026، وإنجاز مشروع النظام الإداري والمالي للنقابة، لتقديمها للمؤتمر لإقرارها.

ترحيب بالقرار

بدوره، عبَّر التجمّع الصحفي الديمقراطي الإطار الإعلامي النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن دعمه الكامل لقرار عقد أعمال المؤتمر العام وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين يومي التاسع والعاشر من كانون أول/ ديسمبر القادم.



ودعا التجمّع الصحفي جميع الكتل والأطر الصحفية لإجراء حواراتٍ موسّعة ومكثّفة في أسرع وقتٍ ممكن لبحث آليات وإجراءات وتحضيرات المشاركة في هذه الانتخابات من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي بشكلٍ مهني.



وطالب التجمّع كافة الصحفيين إلى سرعة تجديد اشتراكات عضوياتهم وتصويب أوضاعهم وفق النظام الداخلي للنقابة، وذلك من باب الحرص على مشاركة الجميع في هذه العملية الانتخابية، ونشدّد على دعوة كافة الصحفيين غير المنتسبين إلى الانتساب للنقابة بأسرع وقتٍ ممكن.



من جانبه، رحب التجمع الإعلامي الديمقراطي الإطار الإعلامي النقابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقرار الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عقد أعمال المؤتمر العام وإجراء انتخابات النقابة يومي التاسع والعاشر من كانون أول/ ديسمبر القادم.



واعتبر قرار إجراء انتخابات نقابة الصحفيين خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح نحو التجديد الديمقراطي في الجسم الصحفي الفلسطيني بما يخدم وجود نقابة قوية فاعلة ومهنية.



وثمن التجمع دور نقابة الصحفيين على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية ولا سيما دورها في رصد انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية والتي كان آخرها جريمة اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.



خاص دنيا الوطن - تامر عليانأكدت نقابة الصحفيين أن انتخابات الأمانة العامة للنقابة ستتم وفق التمثيل النسبي، مبينةً أن التسجيل في عضوية النقابة متاح ومفتوح.وكانت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين أعلنت مساء أمس الأربعاء، بالإجماع خطوة إجراء انتخابات النقابة والتي ستعقد خلال المؤتمر العام في التاسع والعاشر منالمقبل.وقال نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل لـ "دنيا الوطن" إن الانتخابات ستجري وفق التمثيل النسبي تبعاً للوائح الداخلية للنقابة، مؤكداً أن باب الانتساب وتصويب العضويات مفتوح ولم يغلق أبداً.