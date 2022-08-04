شؤون فلسطينية

الأسطل لـ "دنيا الوطن": انتخابات نقابة الصحفيين وفق التمثيل النسبي وهناك اتفاق بين الكتل

الأسطل لـ "دنيا الوطن": انتخابات نقابة الصحفيين وفق التمثيل النسبي وهناك اتفاق بين الكتل
انتخابات نقابة الصحفيين
خاص دنيا الوطن - تامر عليان
أكدت نقابة الصحفيين أن انتخابات الأمانة العامة للنقابة ستتم وفق التمثيل النسبي، مبينةً أن التسجيل في عضوية النقابة متاح ومفتوح.

وكانت الأمانة العامة لنقابة الصحفيين أعلنت مساء أمس الأربعاء، بالإجماع خطوة إجراء انتخابات النقابة والتي ستعقد خلال المؤتمر العام في التاسع والعاشر من كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وقال نائب نقيب الصحفيين تحسين الأسطل لـ "دنيا الوطن" إن الانتخابات ستجري وفق التمثيل النسبي تبعاً للوائح الداخلية للنقابة، مؤكداً أن باب الانتساب وتصويب العضويات مفتوح ولم يغلق أبداً.

وأشار الأسطل إلى أن باب الانتساب والتصويب سيبقى مفتوحاً لما قبل موعد الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل بـ 48 يوماً، حيث سيتم في هذا الموعد إغلاقه.

وأوضح أن هناك اتفاق وإجماع مسبق مع كافة الأطر الصحفية في غزة على كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات نقابة الصحفيين والالتزام باللوائح.

وكان نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر كشف صباح اليوم الخميس، أن لجنة الانتخابات المركزية والاتحاد الدولي للصحفيين سيشرفان على سير عملية انتخابات النقابة، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة استراتيجية للفترة المقبلة 2023-2026، وإنجاز مشروع النظام الإداري والمالي للنقابة، لتقديمها للمؤتمر لإقرارها.

ترحيب بالقرار

بدوره، عبَّر التجمّع الصحفي الديمقراطي الإطار الإعلامي النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن دعمه الكامل لقرار عقد أعمال المؤتمر العام وإجراء انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين يومي التاسع والعاشر من كانون أول/ ديسمبر القادم.

ودعا التجمّع الصحفي جميع الكتل والأطر الصحفية لإجراء حواراتٍ موسّعة ومكثّفة في أسرع وقتٍ ممكن لبحث آليات وإجراءات وتحضيرات المشاركة في هذه الانتخابات من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي بشكلٍ مهني.

وطالب التجمّع كافة الصحفيين إلى سرعة تجديد اشتراكات عضوياتهم وتصويب أوضاعهم وفق النظام الداخلي للنقابة، وذلك من باب الحرص على مشاركة الجميع في هذه العملية الانتخابية، ونشدّد على دعوة كافة الصحفيين غير المنتسبين إلى الانتساب للنقابة بأسرع وقتٍ ممكن.

من جانبه، رحب التجمع الإعلامي الديمقراطي الإطار الإعلامي النقابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقرار الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عقد أعمال المؤتمر العام وإجراء انتخابات النقابة يومي التاسع والعاشر من كانون أول/ ديسمبر القادم.

واعتبر قرار إجراء انتخابات نقابة الصحفيين خطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح نحو التجديد الديمقراطي في الجسم الصحفي الفلسطيني بما يخدم وجود نقابة قوية فاعلة ومهنية.

وثمن التجمع دور نقابة الصحفيين على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية ولا سيما دورها في رصد انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية والتي كان آخرها جريمة اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة.

أخبار ذات صلة

تصريحات وزير المالية حول التقاعد الإجباري.. هل سيمس موظفي قطاع غزة؟

تصريحات وزير المالية حول التقاعد الإجباري.. هل سيمس موظفي قطاع غزة؟

شاهر سعد يتحدث حول إمكانية (المشغل) الإسرائيلي إصدار تصاريح للعمال بالقطاع

شاهر سعد يتحدث حول إمكانية (المشغل) الإسرائيلي إصدار تصاريح للعمال بالقطاع

خبر: الهباش يحذر من مخاطر دعوات اسرائيلية لاقتحام الأقصى بداية الأسبوع المقبل

خبر: الهباش يحذر من مخاطر دعوات اسرائيلية لاقتحام الأقصى بداية الأسبوع المقبل

كلمة هامة للرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل

كلمة هامة للرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل

كوخافي يصل غلاف غزة لتجهيز الخطط الهجومية حال حدوث تصعيد

كوخافي يصل غلاف غزة لتجهيز الخطط الهجومية حال حدوث تصعيد

بلدية غزة والهيئة العربية توقعان اتفاقية لحفر بئر مياه في حي الزيتون

بلدية غزة والهيئة العربية توقعان اتفاقية لحفر بئر مياه في حي الزيتون

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

&#34;السلطة غير ملتزمة اتجاه غزة&#34;..الزهار يتحدث عن لقاء الرئيس عباس هنية والعلاقة مع سوريا

"السلطة غير ملتزمة اتجاه غزة"..الزهار يتحدث عن لقاء الرئيس عباس هنية والعلاقة مع سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية غزة والهيئة العربية توقعان اتفاقية لحفر بئر مياه في حي الزيتون

بلدية غزة والهيئة العربية توقعان اتفاقية لحفر بئر مياه في حي الزيتون

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع حاد بالرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال حزيران

"الإحصاء": ارتفاع حاد بالرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال حزيران

شرطة الاحتلال تسمح لـ 3000 مستوطن باقتحام الأقصى يومي السبت والأحد

شرطة الاحتلال تسمح لـ 3000 مستوطن باقتحام الأقصى يومي السبت والأحد

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة

كم بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم؟

كم بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم؟

&#34;رأفت&#34; يدين التصعيد الإسرائيلي ويؤكد أن القيادة تواصل عملها في المحافل الدولية

"رأفت" يدين التصعيد الإسرائيلي ويؤكد أن القيادة تواصل عملها في المحافل الدولية

غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع التطويرية

غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع التطويرية

منوعات

فيديو: رومانسية رامي عياش مع زوجته على أنغام أغنيته الجديدة

فيديو: رومانسية رامي عياش مع زوجته على أنغام أغنيته الجديدة

فيديو: ابنة ريا أبي راشد تضعها في موقف محرج على الهواء مباشرة

فيديو: ابنة ريا أبي راشد تضعها في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تستمتع مع بناتها في العطلة الصيفية في لبنان

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تستمتع مع بناتها في العطلة الصيفية في لبنان

صور: زوجة الفنان عمرو سعد تخطف الأنظار

صور: زوجة الفنان عمرو سعد تخطف الأنظار

بعد نشر صور بناته..لأول مرة تامر حسني يكشف عن وجه ابنه

بعد نشر صور بناته..لأول مرة تامر حسني يكشف عن وجه ابنه

صور: أول ظهور لشاكيرا مع أبنائها في ميامي بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي

صور: أول ظهور لشاكيرا مع أبنائها في ميامي بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي

بعد اعتزال لعامين..رباب كنعان تعلن تراجعها عن قرار اعتزال التمثيل

بعد اعتزال لعامين..رباب كنعان تعلن تراجعها عن قرار اعتزال التمثيل

بعد تحقيق 200 مليون مشاهدة..إليسا تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد

بعد تحقيق 200 مليون مشاهدة..إليسا تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد

بملابس جريئة وكلمات راب..آيتن عامر تطرح أغنيتها الجريئة

بملابس جريئة وكلمات راب..آيتن عامر تطرح أغنيتها الجريئة

بعد إعلان إفلاسها..آمبر هيرد تقطع إصبع جوني ديب

بعد إعلان إفلاسها..آمبر هيرد تقطع إصبع جوني ديب

عربي

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

إطلاق مشروع دعم الأمن الغذائي المقدم من مركز الملك سلمان في لبنان

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء

تونس: سعيد يؤكد أهمية دعم التعاون السياحي بين تونس والجزائر

تونس: سعيد يؤكد أهمية دعم التعاون السياحي بين تونس والجزائر

ليبرمان يهدد: سنمحو منطقة الضاحية ببيروت إذا هاجم حزب الله منصة (كاريش)

ليبرمان يهدد: سنمحو منطقة الضاحية ببيروت إذا هاجم حزب الله منصة (كاريش)