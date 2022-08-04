عربي

تونس: سعيد يؤكد أهمية دعم التعاون السياحي بين تونس والجزائر

تونس: سعيد يؤكد أهمية دعم التعاون السياحي بين تونس والجزائر
الرئيس التونسي قيس سعيد
رام الله - دنيا الوطن
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، على "أهمية دعم التعاون وتبادل الخبرات في المجال السياحي" بين بلاده والجزائر.

جاء ذلك وفق بيان للرئاسة التونسية عقب لقاء جمع سعيد ووزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري ياسين حمادي، الذي يزور تونس بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لاجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في المجال السياحي.

وبحسب وكالة (الأناضول)، فقد أكد سعيد ضرورة "السعي إلى تذليل جميع الصعوبات من أجل تيسير تنقل مواطني البلدين في الاتجاهين".

ونوّه بـ"المستوى المتميّز الذي تشهده العلاقات بين البلدين في جميع الميادين"، داعيا إلى "مزيد تكثيفها وتنويعها خدمةً لمصالح الشعبين".

فيما قال حمادي: "أسدى الرئيس سعيد تعليمات لي ولوزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي محمد المعز بلحسين للعمل على تطوير المنتوج السياحي المشترك حتى لا يبقى موسميا"، وفق مقطع مصور بثته الرئاسة على فيسبوك.

وتابع: "قدم لنا نصائح (...) حتى نحقق عملا متكاملا ونخرج بنتائج ملموسة بهدف تطوير سياحة البلدين لنرتقي بها فتكون تنافسية على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط ومستويات أخرى".

وفي 15 يوليو/ تموز الماضي، بدأ السياح الجزائريون يتوافدون على تونس بعد غلق المعابر الحدودية لأكثر من عامين بسبب تفشي فيروس كورونا.

أخبار ذات صلة

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء

ليبرمان يهدد: سنمحو منطقة الضاحية ببيروت إذا هاجم حزب الله منصة (كاريش)

ليبرمان يهدد: سنمحو منطقة الضاحية ببيروت إذا هاجم حزب الله منصة (كاريش)

(واللا) الإسرائيلي: عدم التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية سيؤدي إلى تصعيد أمني

(واللا) الإسرائيلي: عدم التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية سيؤدي إلى تصعيد أمني

مرفأ بيروت.. انحناء الأجزاء المتضررة يستنفر الجهات المعنية

مرفأ بيروت.. انحناء الأجزاء المتضررة يستنفر الجهات المعنية

الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن تمديد الهدنة في اليمن

الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن تمديد الهدنة في اليمن

مصرع 17 مصرياً في حادث سير مروع في سوهاج

مصرع 17 مصرياً في حادث سير مروع في سوهاج

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

السعودية ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

دقلو: جيش السودان صادق في التزامه بالخروج من المشهد السياسي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية غزة والهيئة العربية توقعان اتفاقية لحفر بئر مياه في حي الزيتون

بلدية غزة والهيئة العربية توقعان اتفاقية لحفر بئر مياه في حي الزيتون

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع حاد بالرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال حزيران

"الإحصاء": ارتفاع حاد بالرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال حزيران

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة

كم بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم؟

كم بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم؟

&#34;رأفت&#34; يدين التصعيد الإسرائيلي ويؤكد أن القيادة تواصل عملها في المحافل الدولية

"رأفت" يدين التصعيد الإسرائيلي ويؤكد أن القيادة تواصل عملها في المحافل الدولية

غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع التطويرية

غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع التطويرية

عائلة الأسير خليل عواودة تحذر من استشهاده في أي لحظة

عائلة الأسير خليل عواودة تحذر من استشهاده في أي لحظة

منوعات

فيديو: ابنة ريا أبي راشد تضعها في موقف محرج على الهواء مباشرة

فيديو: ابنة ريا أبي راشد تضعها في موقف محرج على الهواء مباشرة

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تستمتع مع بناتها في العطلة الصيفية في لبنان

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تستمتع مع بناتها في العطلة الصيفية في لبنان

صور: زوجة الفنان عمرو سعد تخطف الأنظار

صور: زوجة الفنان عمرو سعد تخطف الأنظار

بعد نشر صور بناته..لأول مرة تامر حسني يكشف عن وجه ابنه

بعد نشر صور بناته..لأول مرة تامر حسني يكشف عن وجه ابنه

صور: أول ظهور لشاكيرا مع أبنائها في ميامي بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي

صور: أول ظهور لشاكيرا مع أبنائها في ميامي بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي

بعد اعتزال لعامين..رباب كنعان تعلن تراجعها عن قرار اعتزال التمثيل

بعد اعتزال لعامين..رباب كنعان تعلن تراجعها عن قرار اعتزال التمثيل

بعد تحقيق 200 مليون مشاهدة..إليسا تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد

بعد تحقيق 200 مليون مشاهدة..إليسا تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد

بملابس جريئة وكلمات راب..آيتن عامر تطرح أغنيتها الجريئة

بملابس جريئة وكلمات راب..آيتن عامر تطرح أغنيتها الجريئة

بعد إعلان إفلاسها..آمبر هيرد تقطع إصبع جوني ديب

بعد إعلان إفلاسها..آمبر هيرد تقطع إصبع جوني ديب

فيديو: أحمد ماهر يبكي بشدة بعد حديثه عن الرسول

فيديو: أحمد ماهر يبكي بشدة بعد حديثه عن الرسول

عربي

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء

اتباع الصدر يستعدون لحدث مليوني داخل المنطقة الخضراء

تونس: سعيد يؤكد أهمية دعم التعاون السياحي بين تونس والجزائر

تونس: سعيد يؤكد أهمية دعم التعاون السياحي بين تونس والجزائر

ليبرمان يهدد: سنمحو منطقة الضاحية ببيروت إذا هاجم حزب الله منصة (كاريش)

ليبرمان يهدد: سنمحو منطقة الضاحية ببيروت إذا هاجم حزب الله منصة (كاريش)

(واللا) الإسرائيلي: عدم التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية سيؤدي إلى تصعيد أمني

(واللا) الإسرائيلي: عدم التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية سيؤدي إلى تصعيد أمني