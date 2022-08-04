تونس: سعيد يؤكد أهمية دعم التعاون السياحي بين تونس والجزائر

رام الله - دنيا الوطنشدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، على "أهمية دعم التعاون وتبادل الخبرات في المجال السياحي" بين بلاده والجزائر.جاء ذلك وفق بيان للرئاسة التونسية عقب لقاء جمع سعيد ووزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائري ياسين حمادي، الذي يزور تونس بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة لاجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين في المجال السياحي.وبحسب وكالة (الأناضول)، فقد أكد سعيد ضرورة "السعي إلى تذليل جميع الصعوبات من أجل تيسير تنقل مواطني البلدين في الاتجاهين".ونوّه بـ"المستوى المتميّز الذي تشهده العلاقات بين البلدين في جميع الميادين"، داعيا إلى "مزيد تكثيفها وتنويعها خدمةً لمصالح الشعبين".فيما قال حمادي: "أسدى الرئيس سعيد تعليمات لي ولوزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي محمد المعز بلحسين للعمل على تطوير المنتوج السياحي المشترك حتى لا يبقى موسميا"، وفق مقطع مصور بثته الرئاسة على فيسبوك.وتابع: "قدم لنا نصائح (...) حتى نحقق عملا متكاملا ونخرج بنتائج ملموسة بهدف تطوير سياحة البلدين لنرتقي بها فتكون تنافسية على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط ومستويات أخرى".وفي 15 يوليو/ تموز الماضي، بدأ السياح الجزائريون يتوافدون على تونس بعد غلق المعابر الحدودية لأكثر من عامين بسبب تفشي فيروس كورونا.