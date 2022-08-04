شؤون فلسطينية

كلمة هامة للرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل

كلمة هامة للرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل
الرئيس عباس
رام الله - دنيا الوطن
قال المندوب الدائم لفلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إنه من المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس كلمة هامة أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة في نيويورك في لـ23 من الشهر المقبل.

وقال منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الخميس، إن لقاء سيجمع الرئيس عباس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال الجمعية العامة في نيويورك، وذلك استمرارا للجهد المبذول لإنجاح حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وتقديم كل الحجج الداعمة لذلك، إنقاذا لحل الدولتين.

وأضاف أنه نقل رسالة من الرئيس، إلى الأمين العام عن فحوى اللقاءات التي أجراها الرئيس في إطار التحضيرات لطرح عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، إضافة لمسائل أخرى، الأمر الذي قوبل من غوتيريش بالترحيب وأنه سيساعد في إنجاح هذا الجهد لقناعته أن دولة فلسطين تستحق العضوية الكاملة بعد 10 سنوات من حصولها على دولة مراقب.

وأوضح أن التحركات والجهود متواصلة على كافة المستويات بدءا من اللقاءات التي أجراها الرئيس مع نظيره الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وكذلك المشاورات المستمرة مع السفراء والمندوبين في الأمم المتحدة لخلق جو إيجابي وملائم لإنجاح هذا الجهد، على أن يحسم ممثلو الحكومات والدول الأعضاء في مجلس الأمن هذه المسألة، لافتا في السياق إلى لقاء عقده مع ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بالخصوص.


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