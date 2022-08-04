عاجل

  • منصور: الرئيس عباس سيلقي كلمة هامة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.

شؤون فلسطينية

كوخافي يصل غلاف غزة لتجهيز الخطط الهجومية حال حدوث تصعيد

كوخافي يصل غلاف غزة لتجهيز الخطط الهجومية حال حدوث تصعيد
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس أركان جيش الاحتلال آفيف كوخافي صباح اليوم الخميس، إلى منطقة غلاف غزة في زيارة للاطلاع على الوضع وآخر التجهيزات ضمن حالة التأهب المفروضة.

وقالت صحيفة (معاريف) إن كوخافي سيزور فرقة غزة في الجيش للاطلاع على آخر التجهيزات وتحضير الخطط الهجومية في حال حدوث تصعيد مع غزة.

يشار إلى أن منطقة غلاف غزة تشهد حالة من التأهب الأمني خوفاً من التصعيد عقب حملات الاعتقال المكثفة في الضفة والتي طالت مؤخراً القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.

بدوره، قال عضو (الكنيست) إيتمار بن غفير: "ثلاثة أيام مرت وسكان غلاف غزة يقيمون بالقرب من الغرف المحصنة، لأن حكومة البديل لابيد لا تستطيع توفير الأمن لهم".

أخبار ذات صلة

كلمة هامة للرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل

كلمة هامة للرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل

بلدية غزة والهيئة العربية توقعان اتفاقية لحفر بئر مياه في حي الزيتون

بلدية غزة والهيئة العربية توقعان اتفاقية لحفر بئر مياه في حي الزيتون

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

&#34;السلطة غير ملتزمة اتجاه غزة&#34;..الزهار يتحدث عن لقاء الرئيس عباس هنية والعلاقة مع سوريا

"السلطة غير ملتزمة اتجاه غزة"..الزهار يتحدث عن لقاء الرئيس عباس هنية والعلاقة مع سوريا

خبير اقتصادي يكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; مصير الدولار والذهب الفترة المقبلة

خبير اقتصادي يكشف لـ "دنيا الوطن" مصير الدولار والذهب الفترة المقبلة

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع حاد بالرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال حزيران

"الإحصاء": ارتفاع حاد بالرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال حزيران

شرطة الاحتلال تسمح لـ 3000 مستوطن باقتحام الأقصى يومي السبت والأحد

شرطة الاحتلال تسمح لـ 3000 مستوطن باقتحام الأقصى يومي السبت والأحد

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية غزة والهيئة العربية توقعان اتفاقية لحفر بئر مياه في حي الزيتون

بلدية غزة والهيئة العربية توقعان اتفاقية لحفر بئر مياه في حي الزيتون

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس

&#34;الإحصاء&#34;: ارتفاع حاد بالرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال حزيران

"الإحصاء": ارتفاع حاد بالرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين خلال حزيران

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة

&#34;رأفت&#34; يدين التصعيد الإسرائيلي ويؤكد أن القيادة تواصل عملها في المحافل الدولية

"رأفت" يدين التصعيد الإسرائيلي ويؤكد أن القيادة تواصل عملها في المحافل الدولية

غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع التطويرية

غنيم يبحث مع ممثلة منظمة (يونيسيف) المشاريع التطويرية

عائلة الأسير خليل عواودة تحذر من استشهاده في أي لحظة

عائلة الأسير خليل عواودة تحذر من استشهاده في أي لحظة

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

"العربية الفلسطينية" تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه

منوعات

بعد نشر صور بناته..لأول مرة تامر حسني يكشف عن وجه ابنه

بعد نشر صور بناته..لأول مرة تامر حسني يكشف عن وجه ابنه

صور: أول ظهور لشاكيرا مع أبنائها في ميامي بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي

صور: أول ظهور لشاكيرا مع أبنائها في ميامي بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي

بعد اعتزال لعامين..رباب كنعان تعلن تراجعها عن قرار اعتزال التمثيل

بعد اعتزال لعامين..رباب كنعان تعلن تراجعها عن قرار اعتزال التمثيل

بعد تحقيق 200 مليون مشاهدة..إليسا تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد

بعد تحقيق 200 مليون مشاهدة..إليسا تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد

بملابس جريئة وكلمات راب..آيتن عامر تطرح أغنيتها الجريئة

بملابس جريئة وكلمات راب..آيتن عامر تطرح أغنيتها الجريئة

بعد إعلان إفلاسها..آمبر هيرد تقطع إصبع جوني ديب

بعد إعلان إفلاسها..آمبر هيرد تقطع إصبع جوني ديب

فيديو: أحمد ماهر يبكي بشدة بعد حديثه عن الرسول

فيديو: أحمد ماهر يبكي بشدة بعد حديثه عن الرسول

فيديو: أول رد من محمد رمضان على صورته مع الإسرائيلية..ونجيب ساويرس يدعمه

فيديو: أول رد من محمد رمضان على صورته مع الإسرائيلية..ونجيب ساويرس يدعمه

صور: جميلة عوض تخطف الأنظار بفستان زفاف ملكي

صور: جميلة عوض تخطف الأنظار بفستان زفاف ملكي

تعرّف على مجاميع الثانوية العامة لنجوم الفن في مصر.. صاحب المجموع الأقل فنان شهير

تعرّف على مجاميع الثانوية العامة لنجوم الفن في مصر.. صاحب المجموع الأقل فنان شهير

عربي

(واللا) الإسرائيلي: عدم التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية سيؤدي إلى تصعيد أمني

(واللا) الإسرائيلي: عدم التوصل لاتفاق مع لبنان بشأن الحدود البحرية سيؤدي إلى تصعيد أمني

مرفأ بيروت.. انحناء الأجزاء المتضررة يستنفر الجهات المعنية

مرفأ بيروت.. انحناء الأجزاء المتضررة يستنفر الجهات المعنية

الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن تمديد الهدنة في اليمن

الخارجية السعودية تصدر بيانا بشأن تمديد الهدنة في اليمن

مصرع 17 مصرياً في حادث سير مروع في سوهاج

مصرع 17 مصرياً في حادث سير مروع في سوهاج