كوخافي يصل غلاف غزة لتجهيز الخطط الهجومية حال حدوث تصعيد

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس أركان جيش الاحتلال آفيف كوخافي صباح اليوم الخميس، إلى منطقة غلاف غزة في زيارة للاطلاع على الوضع وآخر التجهيزات ضمن حالة التأهب المفروضة.وقالت صحيفة (معاريف) إن كوخافي سيزور فرقة غزة في الجيش للاطلاع على آخر التجهيزات وتحضير الخطط الهجومية في حال حدوث تصعيد مع غزة.يشار إلى أن منطقة غلاف غزة تشهد حالة من التأهب الأمني خوفاً من التصعيد عقب حملات الاعتقال المكثفة في الضفة والتي طالت مؤخراً القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي.بدوره، قال عضو (الكنيست) إيتمار بن غفير: "ثلاثة أيام مرت وسكان غلاف غزة يقيمون بالقرب من الغرف المحصنة، لأن حكومة البديل لابيد لا تستطيع توفير الأمن لهم".