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خبير اقتصادي يكشف لـ "دنيا الوطن" مصير الدولار والذهب الفترة المقبلة

خبير اقتصادي يكشف لـ "دنيا الوطن" مصير الدولار والذهب الفترة المقبلة
تعبيرية
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
كشف الخبير الاقتصادي د. سامح عطعوط، اليوم الخميس، عن توقعات بانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، وارتفاع في سعر الذهب عالميًا الفترة المقبلة.

وقال عطعوط في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إننا "لاحظنا انخفاضًا ملحوظًا على سعر صرف الدولار أمام الشيكل، وكافة العملات الرئيسية بالعالم، وذلك منذ اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي، بتاريخ 27 تموز/ يوليو، كما كان متوقعًا رفع الفيدرالي الأمريكي 75 نقطة أساس".

وأضاف: "بحسب بيانات الاقتصاد العالمي خاصة الأمريكي والصيني والأوروبي، بدأت تأتي بمؤشرات سلبية، نتيجة هذا الرفع من الفوائد الذي قد يؤدي إلى تباطئ عجلة النمو الاقتصادي، مما يدفع البنوك المركزية في العالم إلى وقف التشديد النقدي لمعالجة التضخم في الربع الثاني من عام 2023".

وأوضح عطعوط أنه في الربع الثاني من عام 2023، ستبدأ دورة تيسير كمي ومن ثم نقدي وتخفيف أسعار الفوائد، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار وقوة الذهب خلال الفترات المقبلة.

وتابع: "في تصريحات لجيرن بارغ محافظ البنك المركزي الأمريكي التي تلت قرار رفع الفائدة الأربعاء الماضي، كان هناك تلميحات بتخفيف التشديد النقدي ورفع الفوائد خلال الثلاث اجتماعات المتبقية من العام 2022".

وأكمل عطعوط: "نحن ينتظرنا ثلاث اجتماعات ما قبل نهاية العام: الأول في شهر أيلول/ سبتمبر، والاجتماع الثاني في تشرين الثاني/ نوفمبر، أما الثالث في كانون الأول/ ديسمبر".

وتوقع رفع 100 نقطة أساس خلال الثلاث اجتماعات المتبقية، ففي شهر أيلول/ سبتمبر توقعات برفع 50 نقطة أساس، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر سيرفع 25 نقطة أساس، ونفس القيمة في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وذكر عطعوط أن قرار رفع الفائدة يأتي بحسب البيانات الأمريكية التي قد تأتي إيجابية أم سلبية، خاصة وإننا ننتظر بيانات هامة تتعلق بالدولار الأمريكي: بيان بنسبة البطالة وعدد الوظائف المستحدثة يوم الجمعة المقبل، في حال جاءت قوية ستعطي بعض القوة للدولار والعكس.

واستطرد: "لدينا بيان آخر يوم الأربعاء المقبل متعلق بمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وكذلك بيانات يوم الاثنين المقبل خاصة باحتياط البنك المركزي الإسرائيلي من العملات الأجنبية".

وأردف: "لاحظنا الشهر الماضي، أن احتياط البنك المركزي الإسرائيلي انخفض وهذا ما يترجم بيع الدولار الأمريكي من البنك خلال شهر تموز/ يوليو، وذلك نتيجة أنه كان يشتري بأسعار متدنية وقام ببيعه بأسعار مرتفعة".

وزاد عطعوط أنه في نهاية شهر حزيران/ يونيو كان الدولار يسجل تقريبًا 3.55، وحينها توقعنا بأن تكون تلك القمة له، ويرجع بعد ذلك إلى خانة الأربعينات والثلاثينات وهذا ما نشهده اليوم.

واختتم تصريحه، بالقول: "فيما يخص الشيكل، أهم ما ينتظرنا هو اجتماع البنك المركزي الإسرائيلي بتاريخ 22 آب/ أغسطس، ومتوقع رفع نسبة الفائدة من 25 إلى 50 نقطة أساس، وهذا ما سيعطي قوة للشيكل".

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